17:53 (мск), источник: Чердак
Употребление кофеина связали с увеличенным риском мигрени
Вероятность приступа оказалась выше, если страдающий от мигрени человек выпивал три и более порции содержащего кофеин напитка.
Американские ученые решили выяснить, как потребление кофеина в разном виде — в кофе, чае или энергетиках — связано с риском мигрени. Статистическое исследование показало, что если человек страдает от мигрени, то ему не стоит пить более трех порций — в этом случае увеличивается риск приступа в тот же или на следующий день. Впрочем, в этом исследовании не всё так очевидно, как хотелось бы.
Во всем мире от мигрени ежегодно страдает более миллиарда людей. Обычно она проявляется периодическими приступами, которые длятся от считанных часов до нескольких суток. Вместе с головной болью при мигрени могут появляться тошнота, рвота, гиперчувствительность к звукам, свету и запахам. Ученые не пришли к единому выводу о том,
Поэтому исследователи продолжают искать источники мигрени, причем зачастую в самых обыденных вещах — например, в кофеине. Об их возможной связи есть противоречивые сведения: по одним данным кофеин может провоцировать мигрень, но по другим он, напротив, может облегчать ее после начала приступа.
Свой вклад в исследование этого вопроса решили внести медики из Бостонского университета. Для своего эксперимента они отобрали 101 взрослого человека со средним возрастом около 35 лет, все из них страдали от мигрени. Они должны были в течение шести недель каждое утро и вечер вносить в специальный электронный дневник данные о количестве и продолжительности приступов мигрени, а также о том, сколько напитков, содержащих кофеин, они употребляли за день. Это могли быть не просто кофе или чай, но и энергетические или прохладительные напитки вроде
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Вести дневник непрерывно в течение нужного срока смогли лишь 98 человек (86 женщин и 12 мужчин). В среднем приступы мигрени случались у них пять раз в месяц. 66% участников эксперимента выписали от одной до двух порций напитков с кофеином в день, 12% — три или более. К сожалению, авторы не узнавали у них, какие именно это были напитки и какой объем был у порций, ведь содержание кофеина от напитка к напитку разнится.
После этого ученые сравнили, как часто у участников эксперимента возникали приступы мигрени в зависимости от того, пили ли те
Оказалось, что такая связь между употреблением кофеина и приступами мигрени действительно есть. Но проявилась она только при употреблении более трех или более порций кофеина в день. Результат не изменился после того, как авторы учли ежедневные изменения в потреблении алкоголя, уровне стресса, физической активности и менструации.
Ученые предполагают, что такой результат получается