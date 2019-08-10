Мистика и бизнес. Сколько зарабатывают «чёрные гиды» на могилах знаменитостей

На могилах знаменитостей кроме цветов нередко можно встретить записки, письма и подарки. Так любители экскурсий на кладбища отмечают встречи со знаменитостями. Экскурсоводы, которые специализируются на этой теме, рассказывают, что таким образом люди дают себе «последний шанс» и просят у великих усопших исполнения желаний.
Чаще такие прогулки заказывают москвичи среднего возраста, но есть и молодые люди, их примерно 15−20%. Самые востребованные запросы связаны с актёрами и писателями, среди них Владимир Высоцкий, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Андрей Миронов, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Василий Шукшин, Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Антон Чехов, Фёдор Шаляпин, Игорь Тальков, а также, как ни странно, криминальные звёзды — Сонька Золотая Ручка и Япончик.
«Помни о смерти»
Профессиональный и аккредитованный экскурсовод Юлия Косова специализируется на прогулках по Ваганьковскому кладбищу.
У меня в арсенале около 1500 усопших, про которых я могу рассказать множество необычных историй. Большой популярностью пользуются звёзды, политики и даже их родственники. Востребованный экскурсовод некрополя может зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно иметь около 30 маршрутов, каждый день водить по четыре экскурсии и работать в режиме шесть дней в неделю.
— Самым популярным знаменитостям пишут письма, записки с просьбами и совершают ритуалы, — рассказала девушка.
Например, у Соньки Золотой Ручки принято просить удачи в криминале, но есть и совершенно безобидные просьбы — вроде «погасить ипотеку», «купить машину». Часто на её могилу приносят украшения. Экскурсоводы признаются, что эта легендарная преступница-авантюристка популярна у людей разных возрастов, профессий и статусов. А у могил Олега Даля и Владимира Высоцкого оставляют зажжённые или целые сигареты.
Юлия Косова отметила, что у Высоцкого просят содействия в творчестве, однако, как потом рассказывали Юлии её мистически настроенные клиенты, просители добиваются исполнения желаний, но часто спиваются или теряют кого-то из родных.
— А один парень приезжал из Челябинска и три летних месяца подряд жил на могиле Япончика. Он приходил утром, умывался под краником, раздевался до шорт и оттирал памятник. Ни с кем не хотел контактировать. Однажды я накормила его супом, тогда он рассказал, что приехал из Челябинска напитываться энергией, чтобы потом открыть бизнес в своём городе, — рассказала Юлия.
Религиовед Павел Костылев полагает, что многие современные люди не видят разницы между криминальной деятельностью и предпринимательством, в духе современного нью-эйдж «они готовы, к сожалению, “подпитываться энергией” и искать “места силы” и у могил известных криминальных авторитетов».
— Людей всегда тянуло к смерти и её символам. Испытать себя прогулкой на кладбище, поразмыслить о вечности в подходящем антураже — латинское memento mori («помни о смерти») как никогда точно описывает это стремление, — говорит Костылев.
Также религиоведы не исключают и силы народных традиций, в дохристианской культуре у славян было много практик общения с умершими предками — тризны, выкликивания и другие. Поскольку даже после принятия христианства в отдалённых регионах очень долго сохранялось двоеверие, эта тяга переродилась в прогулки к усопшим.
Тематика
Сами экскурсоводы признаются, что в этом сегменте отсутствует конкуренция. Хотя экскурсоводов по столице очень много, но вот с некрополистами всё по-другому. Во всей Москве наберётся только полтора десятка хороших специалистов.
— Это специфическая тема, на любителя, так сказать, не каждый сможет (да и захочет) водить людей по кладбищам, — поделился с Лайфом ещё один могильный профи Алексей Томас-Март.
Литературный редактор Елена Черданцева проводит экскурсии на Донском кладбище. Её профиль — семьи репрессированных.
Мне всегда было интересно найти то, о чём никто не знает. Мои слушатели — люди с высшим образованием или школьники хороших учебных заведений. Часто среди них потомки репрессированных.
Для неё это хобби. «За одну экскурсию меньше чем за три тысячи рублей я не пойду», — рассказала она.
Психотерапевт Денис Кожевников считает, что в России очень развито мистическое мышление. Люди хотят верить в чудеса, потому что это позволяет перекладывать ответственность за свою жизнь и деяния на других людей. Проще поверить в чудо, чем надеяться на себя. Поэтому в первую очередь люди начинают обращаться к мистическим традициям.
Именно поэтому Сонька Золотая Ручка и Япончик ассоциируются с удачей и люди хотят ею напитаться через некое мистическое единение. Я слышал, что эти просьбы осуществляются. Механизм, когда люди пишут или озвучивают свою проблему, говорит о том, что они сами для себя признают, что им нужна помощь. Их мозг начинает работать над решением проблемы.
По его словам, часто люди видят в такой практике свой последний шанс. Поэтому идут на кладбище, концентрируются на решении этой проблемы. И тут она начинает решаться, а они получают подтверждение, что место работает. Затем они рекомендуют этот способ окружающим.