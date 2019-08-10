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02:37 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российскому городу дадут 666 млн рублей на дороги

Тольятти получит 666 миллионов рублей на капитальный ремонт старых дорог. Деньги выделят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, город получит 47,6 млн рублей на строительство новых дорог и 286 млн рублей на ремонт дорог во дворах. Всего в 2019 году муниципалитетам Тольятти выделят на ремонт дорог 4,8 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей — из федерального бюджета в рамках нацпроекта.

Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году приведут в порядок 50,9% региональных дорог и 85% дорожной сети городских агломераций. Количество мест концентрации ДТП планируют снизить на 50%, а смерть в результате автокатастроф — в 3,5 раза.

Анатолий Круглов

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