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02:19 (мск), источник: Интерфакс

Блэкаут в Великобритании затронул почти миллион человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Сбой в работе энергосистемы Великобритании оказал влияние на почти 1 млн британцев, сообщили в пятницу в британском Управлении по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии.

Источник: AP 2019

По словам представителя управления, после сбоя энергосистема «возвратилась к нормальному функционированию».

Он добавил, что его сотрудники «поддерживают связь с Национальной энергетической системой и распределительными системами».

Сбой в работе энергосистемы в пятницу привел к отключению электричества в ряде районов Великобритании, в том числе и в Лондоне.

Он вызвал перебои в движении на автодорогах, железнодорожном транспорте, метро, а также повлиял на работу портов и аэропортов.

При этом, хотя проблема уже устранена, железнодорожные компании рекомендуют пассажирам воздержаться от поездок в течение вечера пятницы и выбирать альтернативные средства передвижения.

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