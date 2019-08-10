Блэкаут в Великобритании затронул почти миллион человек

По словам представителя управления, после сбоя энергосистема «возвратилась к нормальному функционированию».
Он добавил, что его сотрудники «поддерживают связь с Национальной энергетической системой и распределительными системами».
Сбой в работе энергосистемы в пятницу привел к отключению электричества в ряде районов Великобритании, в том числе и в Лондоне.
Он вызвал перебои в движении на автодорогах, железнодорожном транспорте, метро, а также повлиял на работу портов и аэропортов.
При этом, хотя проблема уже устранена, железнодорожные компании рекомендуют пассажирам воздержаться от поездок в течение вечера пятницы и выбирать альтернативные средства передвижения.