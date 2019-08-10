05:23 (мск), источник: Известия
Названы самые здоровые регионы России
Меньше всего болеют россияне, живущие в Чечне,
Так, за прошедший год на 100 тыс. населения в
У Чеченской республики тот показатель 96,3 тыс. случаев, у Курской области — 116,5 тыс.
При этом случаев новых заболеваний больше всего в прошлом году выявили в Ненецком, Чукотском и
2 августа в Минздраве сообщили, что каждый россиянин в среднем посещает медицинские организации примерно восемь раз в год: пять обращений связаны с заболеваниями и три — с профилактикой.