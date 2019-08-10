07:02 (мск), источник: Известия
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья
По его словам, последние полгода Горбачев практически живет в больнице. При этом журналист отметил, что время от времени встречается с бывшим советским лидером в ресторане и по рекомендации врача пьет с ним пиво.
С головой всё в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо.
В конце апреля в СМИ появились сообщения о госпитализации Горбачёва. 6 июня сам