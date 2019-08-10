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07:02 (мск), источник: Известия

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Источник: Известия

По его словам, последние полгода Горбачев практически живет в больнице. При этом журналист отметил, что время от времени встречается с бывшим советским лидером в ресторане и по рекомендации врача пьет с ним пиво.

С головой всё в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо.
Алексей Венедиктов

В конце апреля в СМИ появились сообщения о госпитализации Горбачёва. 6 июня сам экс-президент эту информацию подтвердил.

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