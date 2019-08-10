08:03 (мск), источник: ТАСС
В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/ — Сила ветра составит до 17 м/с.
Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу. Возможен небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 17−19 градусов, а в ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 9 градусов.
Ветер
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 15−20 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.