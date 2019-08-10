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08:03 (мск), источник: ТАСС

В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/ — Сила ветра составит до 17 м/с.

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Источник: Reuters

Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу. Возможен небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 17−19 градусов, а в ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северо-западный (5−10 м/с) с порывами до 12−17 м/с. Атмосферное давление — около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 15−20 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.

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