Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
18Как создавались шедевры
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
10:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые распространенные фамилии россиян

На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктора исторических наук Алексея Мосина.

Источник: Reuters

По его словам, в различных регионах их место в списке наиболее может меняться. Например, в Екатеринбурге лидирует фамилия Кузнецов, за ней следует Иванов, а потом — Попов и Смирнов. Что касается всей страны, то первое место занимает фамилия Смирнов.

Читайте также
Тюменские лингвисты выделили в языке новый союз «в смысле»

Мосин отметил, что в какой-нибудь маленькой деревне можно не обнаружить Ивановых или Кузнецовых, однако если речь идет о больших городах, то «стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать». Он пояснил, что подобными исследованиями, как правило, занимаются лингвисты и социологи. Специалист добавил, что на результаты таких исследований большое влияние оказывают миграционные и исторические процессы. Он также не исключил, что в настоящее время в первую тысячу входят узбекские, таджикские или киргизские фамилии.

В начале 21 века сотрудники отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева сформировали перечень из 500 самых популярных русских фамилий. На первых местах в списке оказались такие фамилии, как Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев, Орлов, Андреев, Макаров, Никитин, Захаров.

 Россия вернет Крым при одном условии
Костюм Дженнифер Лопез расстегнулся во время концерта в Москве. Видео
Росатом рассказал о гибели своих сотрудников под Архангельском
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Английский клуб будет выступать в форме с изображением пюре
Западная Европа страдает от торнадо (фото, видео)
Российскому городу дадут 666 млн рублей на дороги
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
Принц Джордж и забияка Шарлотта поддержали родителей на регате Сын Кейт Миддлтон примерил капитанскую фуражку, а дочь показала публике язык
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь