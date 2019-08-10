13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях решают все «проблемы» с помощью клейкой ленты
Даже депрессию и стрельбу.
В соцсетях набирает популярность новый мем: пользователи «лечат» все проблемы с помощью черного скотча.
Мем появился в англоязычных соцсетях после рекламного ролика компании, которая изготавливает разнообразную продукцию для склеивания предметов. Блогер JonTron высмеял видео с клейкой лентой, которой «заклеили» пробоины в баке с водой и моторной лодке.
Шутку подхватили сперва на Западе, а затем и в русскоязычном Интернете. Черным скотчем предлагают «вылечить» хроническую депрессию, проблемы в семье и даже массовую стрельбу.
Анна Лысенко