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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях решают все «проблемы» с помощью клейкой ленты

Даже депрессию и стрельбу.

В соцсетях набирает популярность новый мем: пользователи «лечат» все проблемы с помощью черного скотча.

Мем появился в англоязычных соцсетях после рекламного ролика компании, которая изготавливает разнообразную продукцию для склеивания предметов. Блогер JonTron высмеял видео с клейкой лентой, которой «заклеили» пробоины в баке с водой и моторной лодке.

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Шутку подхватили сперва на Западе, а затем и в русскоязычном Интернете. Черным скотчем предлагают «вылечить» хроническую депрессию, проблемы в семье и даже массовую стрельбу.

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Я / В жизни все плохо / Мемы

Анна Лысенко

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