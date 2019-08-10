17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Десятки тысяч паломников на горе Арафат показали с воздуха (видео)
Невероятное зрелище.
Тысячи мусульман, прибывающих на гору Арафат, засняли с вертолета в Саудовской Аравии.
Стояние на горе Арафат является кульминацией хаджа — обязательного для мусульман паломничества в Мекку. Оно длится до заката солнца, после чего следует обряд побивания Сатаны камнями в долине Мина.
Поднимаясь на Арафат, паломники повторяют шаги, пройденные пророком Мухаммедом более 1400 лет назад. Считается, что именно отсюда Мухаммед произнес свою последнюю проповедь. Также, по преданию, именно на Арафате встретились Адам и Ева после изгнания из рая.
В 2019 году к горе прибыли более двух миллионов паломников, в том числе, по данным РИА «Новости», более 20 тысяч россиян.
Анна Лысенко