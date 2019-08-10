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17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Десятки тысяч паломников на горе Арафат показали с воздуха (видео)

Невероятное зрелище.

Тысячи мусульман, прибывающих на гору Арафат, засняли с вертолета в Саудовской Аравии.

Стояние на горе Арафат является кульминацией хаджа — обязательного для мусульман паломничества в Мекку. Оно длится до заката солнца, после чего следует обряд побивания Сатаны камнями в долине Мина.

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Поднимаясь на Арафат, паломники повторяют шаги, пройденные пророком Мухаммедом более 1400 лет назад. Считается, что именно отсюда Мухаммед произнес свою последнюю проповедь. Также, по преданию, именно на Арафате встретились Адам и Ева после изгнания из рая.

В 2019 году к горе прибыли более двух миллионов паломников, в том числе, по данным РИА «Новости», более 20 тысяч россиян.

Анна Лысенко

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