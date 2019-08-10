20:42 (мск), источник: Life.ru
Путин рассказал о примере, который байкеры подают молодым людям
Президент России Владимир Путин поздравил «Ночных волков» с 10-летием традиции проведения
— Здравствуйте, друзья! Привет! Очень рад вас всех видеть! И очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто сердцем и душой относится к нашей родине, — сказал российский лидер.
— У вас замечательная, замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной героической историей, — отметил президент.
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов поблагодарил главу государства за поддержку и презентовал Путину фильм «Русский реактор», снятый во время одного из предыдущих