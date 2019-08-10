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20:42 (мск), источник: Life.ru

Путин рассказал о примере, который байкеры подают молодым людям

Президент России Владимир Путин поздравил «Ночных волков» с 10-летием традиции проведения байк-шоу в Крыму. Глава государства обратился к мотоциклистам со сцены.

Источник: РИА "Новости"

— Здравствуйте, друзья! Привет! Очень рад вас всех видеть! И очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов, и всех, кто сердцем и душой относится к нашей родине, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что ему приятно, что «такие мужественные, крутые ребята» подают пример подрастающему поколению и демонстрируют, «как нужно относиться к России».

— У вас замечательная, замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной героической историей, — отметил президент.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов поблагодарил главу государства за поддержку и презентовал Путину фильм «Русский реактор», снятый во время одного из предыдущих байк-шоу.

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