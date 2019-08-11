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01:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Ричарду Гиру предложили забрать мигрантов из Европы и расселить их на виллах

Глава МВД Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини ответил американскому актеру Ричарду Гиру, который провел благотворительную акцию для мигрантов на судне, дрейфующем в Средиземном море. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2019
Раз благородный миллионер беспокоится о судьбе мигрантов с судна Open Arms, мы благодарны ему: он может доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и разместить их на своих виллах.
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9 августа Гир посетил спасательное судно Open Arms, в котором находятся 160 беженцев, и доставил им гуманитарную помощь — продукты и товары первой необходимости, а также воду, фрукты и овощи. Отмечается, что актер доплыл до судна на своей яхте с надписью «Вы не одни» во время отдыха на итальянском острове Лампедуза. На пресс-конференции он призвал итальянские власти найти место, куда могло бы причалить судно с мигрантами.

Судно Open Arms неделю дрейфует в Средиземном море, поскольку власти Италии отказываются пустить его в свои воды. Мигранты, прибывающие в страну морем, часто оказываются на спасательных судах. Избранное летом 2018 года правительство настроено резко против нелегальной миграции, поэтому с тех пор беженцев часто не пускают на территорию страны.

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