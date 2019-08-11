Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам

Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин опубликовал на сайтах этих организаций особое праздничное обращение к верующим.
«В эти благословенные дни великого праздника мы молим Всевышнего Аллаха принять паломничество наших братьев и сестер, наши жертвоприношения, добрые деяния и наполнить наши сердца чувством взаимной любви, милосердия и сострадания, а также даровать мир и благополучие нашей Родине и всему человечеству. Пусть искренние поступки укрепят наши сердца богобоязненностью и верой. Мы возносим к нашему Господу молитвы о благополучии и здоровье наших семей, излечении и выздоровлении больных, пропитании и достатке бедных и неимущих», — написано в обращении муфтия.
Гайнутдин отметил, что послание мира — один из главных смыслов праздника.
Истинное служение Богу заключается в жертвовании своих здоровья, имущества и времени для совершения добра и принесения пользы обществу. Мы призваны беречь людские жизни и остерегаться войн, где проливается кровь невинных и гибнут люди. Люди должны жить в гармонии и согласии.
Курбан-байрам — это тюркское название исламского праздника Ид аль-Адха (по-арабски — «Праздник жертвоприношения»), одного из главных праздников ислама. Им ознаменовано окончание хаджа — священного для мусульман паломничества в город Мекка в Саудовской Аравии. Курбан-байрам отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря, который в 2019 году начнется 11 августа. В 2019 году из России в хадж отправились более 25 тыс. паломников.
За день до начала праздника отмечается день Арафат, во время которого участники хаджа совершают намаз у подножия горы Арафат неподалеку от Мекки — в этот день у мусульман принято соблюдать пост.
Традиции праздника
Согласно изложенному в Коране сюжету, ангел Джабраил (в библейской традиции — Гавриил) явился к пророку Ибрахиму (Аврааму) во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила (Измаила). Ибрахим не стал перечить воле Аллаха, а Исмаил покорился отцу и пошел на смерть. Когда Ибрахим уже был готов принести своего сына в жертву, Аллах остановил его и повелел принести в жертву животное. Поэтому в праздник проводятся обязательные жертвоприношения животных.
Допустимыми к жертве животными являются верблюды, буйволы, быки или коровы, бараны, овцы или козы возрастом до года. Одно животное приносится в жертву от одной семьи, а его мясо делится на три части: одна из них идет в помощь неимущим, из второй делается угощение для родственников, и еще одна остается в семье. В праздничные дни принято ходить в гости к друзьям и обмениваться подарками. В Крыму, Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане и Чечне Курбан-байрам официально является праздничным днем.
Праздник для детей и помощь нуждающимся
Масштабно планируется отметить Курбан-байрам в российских регионах. Традиционно в праздничный день богослужение начнется с проповедей и праздничного намаза, кульминацией станет принесение в жертву животных — для забоя жертвенных животных будут оборудованы специальные места. Главным местом притяжения станут соборные мечети. По традиции верующие будут ходить в гости друг другу и угощаться за праздничными столами — в эти дни принято посещать всех родственников, наибольшее внимание уделяется старшему поколению.
Во многих регионах в связи с тем, что праздник выпадает на воскресенье, объявлен дополнительный выходной 12 августа.
В этот день в Симферополе, в сквере им. К. А. Тренева состоится празднование Курбан-байрама. Там пройдет концерт творческих коллективов, народных ансамблей, ярмарка изделий народных мастеров, спортивные состязания, все желающие смогут бесплатно отведать плов.
Духовное управление мусульман Адыгеи и Кубани в честь праздника организует детские мероприятия с конкурсами, мастер-классами, развлечениями, подарками. «Если взрослый Курбан-байрам — это символ смирения и покорности воле Всевышнего, то детский его вариант — это праздник веселья, радости и смеха», — рассказали ТАСС в ДУМ. Отдельно верующие поздравят и своих соотечественников — этнических черкесов из Сирии, вернувшихся на историческую землю.
Основным центром празднования Курбан-байрама в Санкт-Петербурге по традиции станет Соборная мечеть на Петроградской Стороне, где на праздничное богослужение соберутся верующие из города и Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в ДКМ Петербурга и Северо-Западного региона России, ожидается участие более 100 тыс. человек.
Важная составляющая праздника Ид аль-Адха — помощь бедным и нуждающимся людям.
Так, в Казани в субботу в день Арафат накормили 200 нуждающихся, а фонд «Закят» раздал 5 тонн мяса — помощь получили 1 тыс. семей и 10 социальных учреждений. В Чечне на праздник малоимущим семьям раздадут жертвенных барашков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона, помощь окажет фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова — для этого уже запрошены списки нуждающихся в ДУМ республики.
Раздача мяса будет производиться в Карачаево-Черкесии благотворительным фондом «Территория милосердия». Организация начнет прием жертвенного мяса с наступлением праздника, чтобы затем раздать его нуждающимся. «Религией предписано, что в этот праздник одна третья часть от мяса принесенного в жертву животного должна отдаваться бедным. Эту часть мы и будем принимать, после чего раздадим жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — рассказала ТАСС сотрудница фонда.