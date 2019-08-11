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07:06 (мск), источник: Известия

Глава Минприроды назвал способы защиты леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рассказал, что именно поможет спасти леса от пожаров и нелегальных лесорубов. Об этом 10 августа сообщает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, стране нужно вернуться к системе Советского Союза, где было порядка 85 тыс. лесных инспекторов, которые боролись с «черными лесорубами» и поджигателями. Он отметил, что на данный момент количество таких специалистов составляет всего 20 тыс.

Численность инспекторов нужно разгонять, нужно технику делать, чтобы хотя бы ногами эти пожары можно тушить было, а не видеть их из космоса.
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Он отметил, что, если ситуация не изменится, у России постоянно будут возникать проблемы с лесными пожарами и незаконной вырубкой.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров будет выделено 6 млрд рублей из правительственного резервного фонда. Днем ранее кабинет министров направил дополнительные 700 млн рублей на тушение лесов в Иркутской области, еще более 390 млн рублей на эти цели получит Якутия.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах горело в общей сложности более 2,4 млн га лесных массивов. К утру 8 августа было потушено более 179 тыс. га.

По данным Генпрокуратуры, тушение лесов в Иркутской области затруднено из-за бумажной волокиты и искаженных данных, которые предоставило местное управление. Кроме того, допускается, что возгораниями попытались скрыть незаконную вырубку деревьев. В свою очередь, в МЧС основной причиной возгораний называют неосторожное обращение с огнем.

Справка
Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

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