11:36 (мск), источник: Известия
СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров
Популярные российские блогеры по заработкам не уступают известными деятелям
Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд интернета блогер Валентин Петухов.
На втором месте журналист Юрий Дудь, доходы которого составили порядка 90 млн рублей.
Замкнула тройку вайнер и телеведущая Настя Ивлеева. Ее AgentShow принесло за год доход в 57,7 млн рублей. При этом, как пишет Starhit, на рекламе в Instagram Ивлеева зарабатывает еще порядка 10−25 млн ежегодно.
В топ-10 вошли также Oblomoff (Олег Григорьев) и его рецепты блюд, благодаря которым он заработал 52,5 млн рублей, Ида Галич. Шоу «1−11» принесло девушке 51 млн рублей, Макс +100500 (Максим Голополосов) с доходом в 44,9 млн и другие.