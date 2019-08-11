Ольга Васильева рассказала о новых профессиях в колледжах

— Ольга Юрьевна, какие профессии или специальности исчезнут?
С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО). Почему?
Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии — в принципе исчезают. Третьи — изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. При этом, конечно, человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию. Что это за профессии?
Например «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники»… Или радиооператор — это профессия тоже устарела технологически.
Вместо нее в перечень мы введем, например, новую — «Монтажник оборудования мобильной связи».
— Какие еще профессии или специальности появятся?
Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» — то есть технологии с использованием 3D-печати.
Плюс «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн». И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом — «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».
По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск… Уже сейчас по этому перспективному направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в 8 регионах.