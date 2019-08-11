Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Летчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары «Авиалесоохрана» при помощи самолетов Ан-26 искусственно вызывает дожди
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
14Прогулка по Марсу
13:58 (мск), источник: Российская газета

Ольга Васильева рассказала о новых профессиях в колледжах

В колледжах и техникумах должен серьезно обновиться перечень профессий и специальностей. Какие из них исчезнут, а какие появятся, «Российской газете» рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Источник: РИА "Новости"

— Ольга Юрьевна, какие профессии или специальности исчезнут?

С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО). Почему?

Мы точно знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии — в принципе исчезают. Третьи — изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. При этом, конечно, человек всегда может продолжить обучение, повышая свою квалификацию. Что это за профессии?

Например «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники»… Или радиооператор — это профессия тоже устарела технологически.

Вместо нее в перечень мы введем, например, новую — «Монтажник оборудования мобильной связи».

— Какие еще профессии или специальности появятся?

Читайте также
Урок 3D: школам рекомендовали закупать шлемы дополненной реальности

Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» — то есть технологии с использованием 3D-печати.

Плюс «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн». И еще очень интересная специальность, которая уже сейчас пользуется огромным спросом — «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск… Уже сейчас по этому перспективному направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в 8 регионах.

 Британский минфин планирует выпустить новые монеты в честь Brexit
Jeep Wrangler Sahara: внедорожник на каждый день?
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Дворник в Подмосковье задолжала почти 2 млрд рублей
СМИ раскрыли доходы Дудя, Ивлеевой и других популярных блогеров
Пес испортил фотосессию и влюбил в себя соцсети (фото)
Что стоит за мифом Анатолия Кашпировского
Супертайфун «Лекима» обрушился на Китай (фото, видео)
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
В Москве автомобиль Tesla попал в ДТП и взорвался (видео) Электромобиль Tesla двигался по МКАД на автопилоте и врезался в эвакуатор ГАЗель . Об этом сообщает Telegram-канал 112 .
Кино
Квентин Тарантино: «Я действительно всегда был аутсайдером» Культовый режиссер привез в Москву фильм-событие «Однажды... в Голливуде», а также ответы на некоторые вопросы, годами мучающие киноманов, — о воспоминаниях из детства, последнем фильме и своем месте в киноиндустрии
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Популярные темы на «Детях»
А вы скучаете по СССР? 1082
Материнство - ошибка?! 766
Чудовище, а не ребенок 529
Без слов.... 512
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь