10:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пес испортил фотосессию и влюбил в себя соцсети
Жених и невеста из
32-летний бизнесмен Альфредо Гарсиа да Силва и 26-летняя юрист Джойс Сабино Грефф были расстроены, что не смогут взять на свадьбу своего пса. Поэтому они решили «пригласить» Тора по крайней мере на фотосессию.
Результат получился непредсказуемым. Справиться с 9-месячной собакой оказалось не по силам ни фотографу, ни хозяевам.
Тор, несмотря на устрашающий вид, все еще был игривым щенком. Он не мог усидеть на месте ни секунды, то и дело прыгал на Альфредо и Джойс, подскакивал к фотоаппарату и старался лизнуть хозяев.
Из 1500 кадров фотограф Николас Каррело смог показать заказчикам только 80. И все они были «с сюрпризом».
Фотограф опубликовали самые забавные снимки в соцсетях. Лучшие из них собрали десятки миллионов лайков и несколько тысяч комментариев. Пользователи единодушно признали фотосессию великолепной и небанальной, а Тора — очаровательным псом.
Анна Лысенко