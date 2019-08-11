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10:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес испортил фотосессию и влюбил в себя соцсети

Жених и невеста из Кампу-Гранди в Бразилии незадолго до свадьбы пригласили фотографа, чтобы сняться в серии стильных снимков.

32-летний бизнесмен Альфредо Гарсиа да Силва и 26-летняя юрист Джойс Сабино Грефф были расстроены, что не смогут взять на свадьбу своего пса. Поэтому они решили «пригласить» Тора по крайней мере на фотосессию.

Результат получился непредсказуемым. Справиться с 9-месячной собакой оказалось не по силам ни фотографу, ни хозяевам.

Тор, несмотря на устрашающий вид, все еще был игривым щенком. Он не мог усидеть на месте ни секунды, то и дело прыгал на Альфредо и Джойс, подскакивал к фотоаппарату и старался лизнуть хозяев.

Из 1500 кадров фотограф Николас Каррело смог показать заказчикам только 80. И все они были «с сюрпризом».

Фотограф опубликовали самые забавные снимки в соцсетях. Лучшие из них собрали десятки миллионов лайков и несколько тысяч комментариев. Пользователи единодушно признали фотосессию великолепной и небанальной, а Тора — очаровательным псом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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