17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Паук испортил NASA съемку звездопада
Он сидел на объективе
В астрономической обсерватории
Посреди съемки на линзу уселся паук и сидел там
Подобные забавные инциденты — не редкость. Ранее в NASA уже публиковали снимки с жуками, совами и маленькими птицами, появляющимися в кадре в самый ответственный момент. В 2007 году большой паук едва не испортил съемку запуска космического челнока «Атлантис».
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Анна Лысенко