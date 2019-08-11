Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Как создавались шедевры
17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Паук испортил NASA съемку звездопада

Он сидел на объективе какое-то время.

Источник: NASA

В астрономической обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне проводили съемку метеорного потока Персеиды. Но камера NASA с объективом «рыбий глаз» засняла немного больше, чем рассчитывала.

Посреди съемки на линзу уселся паук и сидел там какое-то время, испортив ряд кадров с метеорами. К счастью, у агентства есть целая сеть, состоящая из 17 таких камер, так что снимки звездопада все же были получены.

Подобные забавные инциденты — не редкость. Ранее в NASA уже публиковали снимки с жуками, совами и маленькими птицами, появляющимися в кадре в самый ответственный момент. В 2007 году большой паук едва не испортил съемку запуска космического челнока «Атлантис».

Источник: NASA

Как сообщили российские астрономы, наилучшие условия для наблюдения метеорного потока Персеиды наступят с 11 по 13 августа во второй половине ночи из-за почти полной луны.

Анна Лысенко

Читайте также

Россия займет четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Уехавшие в лагерь от наводнения дети ужаснулись условиям
100 профессий исключат из преподавания в колледжах
Дворник в Подмосковье задолжала почти 2 млрд рублей
Американский спортсмен упал с мотоцикла на скорости 340 км/ч
СМИ раскрыли доходы Дудя, Ивлеевой и других популярных блогеров
Над Германией засняли светящуюся зеленым суперъячейку
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
В Москве автомобиль Tesla попал в ДТП и взорвался (видео) Электромобиль Tesla двигался по МКАД на автопилоте и врезался в эвакуатор ГАЗель . Об этом сообщает Telegram-канал 112 .
Кино
Квентин Тарантино: «Я действительно всегда был аутсайдером» Культовый режиссер привез в Москву фильм-событие «Однажды... в Голливуде», а также ответы на некоторые вопросы, годами мучающие киноманов, — о воспоминаниях из детства, последнем фильме и своем месте в киноиндустрии
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Популярные темы на «Детях»
А вы скучаете по СССР? 1091
Материнство - ошибка?! 767
Чудовище, а не ребенок 537
Без слов.... 512
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь