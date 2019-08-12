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07:29 (мск), источник: Российская газета

Росрыболовство: Сети и взрывчатка для рыбалки уже запрещены

Ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки и различных приспособлений, кроме удочек, уже запрещено, рассказал «РГ» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что такие запреты начнут действовать с 1 января 2020 года, когда вступит в силу новый закон о любительской рыбалке. В редакцию «РГ» стали обращаться читатели: «Неужели сейчас можно ловить рыбу сетями?» Нет, нельзя. К тому же рыбакам-любителям не стоит волноваться: новых существенных изменений с 2020 года не произойдет.

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«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — пояснил Виталий Молоков. Новый закон только обобщает эти правила, отметил он.

В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети.

Но законом будет разрешено использовать сети некоторым категориям рыбаков — в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. При этом сети должны учитываться и маркироваться.

Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема.

Само собой, запрещено использовать взрывчатку.
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В целом есть определенный перечень запрещенных орудий лова, который для каждого бассейна либо расширяется, либо сужается, пояснил Виталий Молоков.

«Подводным охотникам запрещается плавать в местах массового организованного отдыха граждан (у пляжей, купален), использовать акваланги и другие автономные дыхательные аппараты, охотиться, находясь вне воды, использовать индивидуальные электронные средства обнаружения рыбы под водой», — комментирует «РГ» член Объединенного совета Федерации подводного рыболовства России и подводный охотник с 60-летним стажем Виталий Виноградов. Действуют также суточные нормы вылова.

В 2020 году платной рыбалка останется только в водоемах, где специально выращивают рыбу.

Что же все-таки появится нового? Самое главное нововведение — закрепляется правило о свободной и бесплатной рыбалке. В полной мере закон вступит в силу с начала 2020 года. Но ловить рыбу свободно нельзя будет в водоемах, где специально выращивается рыба. Здесь рыбалка может быть платной.

В Росрыболовстве рассказали о новых правилах рыбалки
Во время загрузки произошла ошибка.
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