Росрыболовство: Сети и взрывчатка для рыбалки уже запрещены

Ранее СМИ сообщили, что такие запреты начнут действовать с 1 января 2020 года, когда вступит в силу новый закон о любительской рыбалке. В редакцию «РГ» стали обращаться читатели: «Неужели сейчас можно ловить рыбу сетями?» Нет, нельзя. К тому же рыбакам-любителям не стоит волноваться: новых существенных изменений с 2020 года не произойдет.
«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — пояснил Виталий Молоков. Новый закон только обобщает эти правила, отметил он.
В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети.
Но законом будет разрешено использовать сети некоторым категориям рыбаков — в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. При этом сети должны учитываться и маркироваться.
Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема.
Само собой, запрещено использовать взрывчатку.
В целом есть определенный перечень запрещенных орудий лова, который для каждого бассейна либо расширяется, либо сужается, пояснил Виталий Молоков.
«Подводным охотникам запрещается плавать в местах массового организованного отдыха граждан (у пляжей, купален), использовать акваланги и другие автономные дыхательные аппараты, охотиться, находясь вне воды, использовать индивидуальные электронные средства обнаружения рыбы под водой», — комментирует «РГ» член Объединенного совета Федерации подводного рыболовства России и подводный охотник с 60-летним стажем Виталий Виноградов. Действуют также суточные нормы вылова.
В 2020 году платной рыбалка останется только в водоемах, где специально выращивают рыбу.
Что же все-таки появится нового? Самое главное нововведение — закрепляется правило о свободной и бесплатной рыбалке. В полной мере закон вступит в силу с начала 2020 года. Но ловить рыбу свободно нельзя будет в водоемах, где специально выращивается рыба. Здесь рыбалка может быть платной.