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06:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Зарплата просит удвоения

Ее уровнем в России недоволен каждый третий.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Более трети — 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты. По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ее медианные значения в августе 2019 года в России составили 21 тыс. руб. По мнению большинства россиян, хотя они и приспособились жить «по средствам», их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются. Справедливой, по их мнению, была бы зарплата в полтора-два раза больше — в диапазоне 25−45 тыс. руб.

До трети российских работников испытывают неудовлетворение своей зарплатой и считают, что совершают работы на сумму по крайней мере в два раза больше. Такие выводы можно сделать из данных исследования фонда «Общественное мнение». Выборка составила 1,5 тыс. респондентов по всей России.

Так, по данным исследования, 39% работающих по найму не удовлетворены уровнем своей зарплаты (удовлетворены 13%).

Ожидаемо число неудовлетворенных сокращается по мере роста абсолютного значения зарплаты — если в группе получающих до 14 тыс. руб. в месяц их 89% (удовлетворены 10%), то среди тех, кто зарабатывает более 30 тыс. руб., — уже только 59% (удовлетворены 41%).

При этом, по данным ФОМ, медианные значения зарплаты в августе 2019 года составили 21 тыс. руб. Наибольшие доли опрошенных (13%, 12% и 11%) заявили, что они получают 14−20 тыс. руб., более 30 тыс. руб. и 20−30 тыс. руб. соответственно.

Несмотря на заявленное недовольство зарплатой, большинство (32%) укладывается в рамки своего зарплатного бюджета — о том, что им часто не хватает денег до зарплаты, заявили только 20% опрошенных.

Возможно, в основе недовольства своей зарплатой у россиян — ощущение, что они выполняют работы на большую сумму. Так, 34% заявили, что их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются. О соответствии этих параметров сообщили 17% опрошенных. Доля таких ответов зависит от абсолютного значения получаемой зарплаты, но не так сильно, как в случае с удовлетворением от нее в целом. Если среди получающих менее 14 тыс. руб. в месяц недовольных 72%, то среди получающих более 30 тыс. руб. их количество сокращается только до 58%.

По мнению респондентов, более справедливой для них была бы зарплата более чем в 45 тыс. руб. (14%) или в 25−45 тыс. руб. (13%).

В отношении причины таких различий между выполняемой работой и уровнем ее оплаты мнения респондентов разделились: 6% обвинили в ситуации правительство, еще 6% — работодателей.

Хотя по итогам 2018 года Россия заняла только 67-е место в мировом рейтинге зарплат, который составила Международная организация труда, уровень удовлетворенности зарплатой отражает не только абсолютные значения получаемого заработка.

Так, в США, хотя страна по уровню зарплат работников входит в первую десятку, число удовлетворенных ее уровнем составляет 19%, их можно найти во всех зарплатных категориях.

И так же, как и в РФ, большинство из тех, кто недоволен своим нынешним размером зарплаты и планирует просить прибавку, главной причиной называют объем и качество выполняемой ими работы.

Впрочем, если в США и других развитых странах удовлетворенность зарплатой определяет удовлетворенность работой в целом только частично — также работникам важна нематериальная составляющая своей деятельности, — то в РФ для большинства размер зарплаты является главным основанием для оценки своей трудовой карьеры в целом.

Анастасия Мануйлова

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