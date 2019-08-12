06:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Зарплата просит удвоения
Ее уровнем в России недоволен каждый третий.
Более трети — 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты. По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ее медианные значения в августе 2019 года в России составили 21 тыс. руб. По мнению большинства россиян, хотя они и приспособились жить «по средствам», их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются. Справедливой, по их мнению, была бы зарплата в
До трети российских работников испытывают неудовлетворение своей зарплатой и считают, что совершают работы на сумму по крайней мере в два раза больше. Такие выводы можно сделать из данных исследования фонда «Общественное мнение». Выборка составила 1,5 тыс. респондентов по всей России.
Ожидаемо число неудовлетворенных сокращается по мере роста абсолютного значения зарплаты — если в группе получающих до 14 тыс. руб. в месяц их 89% (удовлетворены 10%), то среди тех, кто зарабатывает более 30 тыс. руб., — уже только 59% (удовлетворены 41%).
При этом, по данным ФОМ, медианные значения зарплаты в августе 2019 года составили 21 тыс. руб. Наибольшие доли опрошенных (13%, 12% и 11%) заявили, что они получают 14−20 тыс. руб., более 30 тыс. руб. и 20−30 тыс. руб. соответственно.
Возможно, в основе недовольства своей зарплатой у россиян — ощущение, что они выполняют работы на большую сумму. Так, 34% заявили, что их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются. О соответствии этих параметров сообщили 17% опрошенных. Доля таких ответов зависит от абсолютного значения получаемой зарплаты, но не так сильно, как в случае с удовлетворением от нее в целом. Если среди получающих менее 14 тыс. руб. в месяц недовольных 72%, то среди получающих более 30 тыс. руб. их количество сокращается только до 58%.
По мнению респондентов, более справедливой для них была бы зарплата более чем в 45 тыс. руб. (14%) или в 25−45 тыс. руб. (13%).
Хотя по итогам 2018 года Россия заняла только 67-е место в мировом рейтинге зарплат, который составила Международная организация труда, уровень удовлетворенности зарплатой отражает не только абсолютные значения получаемого заработка.
И так же, как и в РФ, большинство из тех, кто недоволен своим нынешним размером зарплаты и планирует просить прибавку, главной причиной называют объем и качество выполняемой ими работы.
Впрочем, если в США и других развитых странах удовлетворенность зарплатой определяет удовлетворенность работой в целом только частично — также работникам важна нематериальная составляющая своей деятельности, — то в РФ для большинства размер зарплаты является главным основанием для оценки своей трудовой карьеры в целом.
Анастасия Мануйлова