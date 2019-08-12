Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Искусственный интеллект на основании данных цифрового следа студентов будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. На основе этих данных руководство вузов сможет определить стратегию образовательной активности учащегося: поощрить его, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.
Как отметил Киясов, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей.
Для тестирования системы выберут несколько вузов, причем внедрение системы начнется уже в этом году, а к 2021-му в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов. Эксперты считают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить этот показатель до 10%.