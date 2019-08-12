Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что стоит за мифом Анатолия КашпировскогоАнатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Как создавались шедевры
03:45 (мск), источник: РИА Новости

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, соответствующий сервис для выявления учащихся с плохой успеваемостью появится в 2021 году, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов.

Источник: РИА "Новости"

Искусственный интеллект на основании данных цифрового следа студентов будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. На основе этих данных руководство вузов сможет определить стратегию образовательной активности учащегося: поощрить его, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.

Новость
Запрет на использование смартфонов в школах: есть ли смысл?

Как отметил Киясов, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей.

Для тестирования системы выберут несколько вузов, причем внедрение системы начнется уже в этом году, а к 2021-му в отдельных университетах будут действовать опытные образцы.

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.

По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов. Эксперты считают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить этот показатель до 10%.

Диплом не нужен: почему молодежь не жалует высшее образование
Во время загрузки произошла ошибка.
19 июля© Ньюстюб
 Россию могут наказать 'за грубое невмешательство' в германские выборы
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Россия займет четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Мать заявила в полицию на действия священника при крещении
Уехавшие в лагерь от наводнения дети ужаснулись условиям
В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию
Американский спортсмен упал с мотоцикла на скорости 340 км/ч
Над Германией засняли светящуюся зеленым суперъячейку
Что стоит за мифом Анатолия Кашпировского
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
В Москве автомобиль Tesla попал в ДТП и взорвался (видео) Электромобиль Tesla двигался по МКАД на автопилоте и врезался в эвакуатор ГАЗель . Об этом сообщает Telegram-канал 112 .
Кино
Квентин Тарантино: «Я действительно всегда был аутсайдером» Культовый режиссер привез в Москву фильм-событие «Однажды... в Голливуде», а также ответы на некоторые вопросы, годами мучающие киноманов, — о воспоминаниях из детства, последнем фильме и своем месте в киноиндустрии
Недвижимость
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
В России подскочили цены на жилье
Популярные темы на «Детях»
Единственный ребенок в семье. 332
Анорексия 184
Слух или правда, что результаты аттестатов уже ни на что не влияют? 107
Как общаться с матерью, которая постоянно строит из себя жертву? 104
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь