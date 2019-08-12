Генетические мутации Оззи Осборна сделали его «сверхчеловеком»

Да-да, это чистая правда — Оззи Осборн самый настоящий мутант. Издание The New York Post сообщает, что легендарный основатель Black Sabbath не просто мутант, а обладатель неизвестной науке генетической аномалии, которая наделяет его способностью потреблять алкоголь в огромных количествах без существенного вреда для организма. Кроме того, ряд других генетических изменений предохраняет его от негативных последствий пристрастия к алкоголю и наркотикам.
Исследование генома Оззи было проведено в рамках подготовки к выходу новой книги Билли Салливана, профессора Медицинской школы Университета Индианы. Этот объемный труд будет посвящен тому, как невероятное разнообразие генов человеческого организма контролирует его повседневную жизнь.
Существуют гены, предрасполагающие ваше влечение к сладостям. Целый спектр генов отвечает за нашу способность наслаждаться свежим кофе. А уж когда речь заходит о сексуальном влечении… Удивительно, но гены влияют даже на такие неожиданные аспекты нашей жизни, как политические предпочтения и способности получать удовольствие от жизни. Салливан справедливо отмечает, что генетическая структура определяет поведение человека намного ярче, чем сила воли и характер.
Напомним, что британская рок-звезда Оззи Осборн (в миру Джон Майкл О́сборн) стал одним из основателей знаменитой группы Black Sabbath, в свое время оказавшей значительное влияние на развитие тяжелой музыки. Популярность группы и харизма ее фронтмена в итоге принесла самому Осборну негласный титул «крестного отца хэви-метала».