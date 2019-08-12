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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно «проснулась», заявляют ученые

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ученые, работающие с телескопом Кека на Гавайских островах, зафиксировали мощную вспышку в окрестностях сверхмассивной черной дыры Sgr A* в центре Галактики.

Источник: NASA

Она могла разорвать на части звезду или поглотить большое количество материи в конце мая, сообщил известный астроном Фил Плейт.

Сейчас у нас есть две гипотезы. С одной стороны, Sgr A* могла вырвать и поглотить часть материи звезды S0−2, сблизившейся с ней в мае прошлого года. С другой, мы не исключаем того, что в этот момент дыру достигла часть облака газа G2, которое подошло к ней на опасное расстояние пять лет назад.
Тун До
астроном из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США)

В центре Млечного Пути, и предположительно всех остальных галактик Вселенной, обитает необычно крупная черная дыра. В нашем случае, она примерно в четыре миллиона раз тяжелее Солнца и расположена на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли.

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Эту черную дыру, которую астрономы называют Sgr A*, окружает несколько десятков звезд и несколько крупных облаков газа, периодически сближающихся и проходящие на опасном расстоянии от нее.

Яркие примеры этого — звезда S0−2, открытая астрономами почти два десятилетия назад, и облако газа G2, обнаруженное немецким астрономом Райнхардом Генцелем в 2011 году. Оба этих объекта пролетели относительно недавно на рекордно малом расстоянии от горизонта событий, и астрономы предполагали, что оба этих пролета должны были сопровождаться мощным «фейерверком» или даже гибелью и того, и другого кандидата на роль «обеда» черной дыры.

Подобный исход событий интересовал астрофизиков по одной простой причине — Sgr A*, в отличие от многих других сверхмассивных черных дыр, находится в «спячке» и не проявляет особых признаков активности.

Поглощение звезды или облака газа, как надеялись исследователи, должно было пробудить ее и дать им первую возможность детально изучить структуру выбросов черной дыры и то, как она поглощает материю.

Этим надеждам, как считали раньше астрономы, не было суждено сбыться. Первые наблюдения за «рандеву» Sgr A* со звездой и облаком газа показали, что оба объекта пережили сближения и не были уничтожены черной дырой. Более того, ученые не зафиксировали никаких вспышек и других намеков на то, что они потеряли значительную часть массы.

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Ситуация, по словам Фила Плейта, резко изменилась в середине мая этого года, когда До и его коллеги, работавшие с телескопом Кека, установленном на горе Мауна-Кеа на Гавайских островах, начали фиксировать очень большие и быстрые вариации в силе инфракрасного свечения Sgr A*. В некоторых случаях, ее яркость повышалась в 75 раз за несколько часов, а потом так же быстро падала.

Как объясняет астрофизик, большую часть тепла и света, исходящего от черной дыры, поглощает толстая «шуба» из пыли и газа, окружающего центр Галактики, и поэтому эти сдвиги говорили об очень резких изменениях в поведении Sgr A* и о ее возможном пробуждении.

«Вариации в яркости свечения говорят о том, что количество газа, падающего на горизонт событий, заметно и очень быстро меняется. Что именно порождает эти флуктуации, мы пока не знаем, как и не можем сказать, как долго продлится это пробуждение черной дыры», — продолжает До.

Сила этого свечения продолжала расти по конец мая этого года, однако о дальнейших изменениях в поведении черной дыры астрономы пока не могут сказать по одной очень «земной» причине.

Дело в том, что ученые уже почти два месяца не имеют физического доступа к телескопам из-за того, что протестующие религиозные активисты перекрыли главную дорогу к обсерваториям, пытаясь остановить строительство 30-метрового мегателескопа TMT на вершине «священной горы».

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В прошлую пятницу власти Гавайских островов нашли общий язык с активистами и договорились, что те позволят астрономам возобновить работу в самое ближайшее время, не блокируя альтернативные пути подъезда к вершине Мауны Кеа.

Быстрое восстановление работы телескопа Кека и его «соседей», как объяснил До, критически важно для астрономов, так как за центром галактики, в силу особенностей орбиты Земли, они могут наблюдать далеко не всегда.

По его словам, у ученых осталось лишь несколько недель до того, как Sgr A* скроется за «горизонтом» и они потеряют возможность наблюдать за ее пробуждением с Земли до начала следующего года. Это может стать невосполнимой потерей для науки, заключил исследователь.

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