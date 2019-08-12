Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что стоит за мифом Анатолия КашпировскогоАнатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Фоторепортажи
18Шарлиз Терон отмечает 44-летие
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин использовал Тарантино для продажи квартиры

Житель Челябинска Александр Кайнов разместил на своей странице в Facebook необычное объявление о продаже квартиры. Чтобы привлечь к объекту внимание, он опубликовал снимки, на которых жилое помещение якобы осматривает американский кинорежиссер Квентин Тарантино.

На фото изображено, как Тарантино в задумчивости стоит в типичной российской ванной, позирует на фоне старого дивана и фотообоев, осматривает кухню и другие помещения. Режиссеру, судя по выражениям лица на снимках, понравилось жилье. В комментариях к посту предприимчивого челябинца спросили, продается ли «мужик» вместе с квартирой. «Он просто смотреть приходил», — ответил россиянин.

Выставленная на продажу трехкомнатная квартира расположена на Копейском шоссе, ее общая площадь — 67 квадратных метров, стоимость — 2,3 миллиона рублей. Хозяин обещает оставить покупателям мебель.

Тарантино в начале августа приезжал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в… Голливуде». Министр культуры России Владимир Мединский провел для него экскурсию по Московскому Кремлю. Режиссеру показали Царь-колокол и Царь-пушку, от которых он остался в восторге. Также Тарантино поинтересовался, за какие заслуги можно быть похороненным в Кремле или рядом с ним. Мединский ответил, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи.

 Россия вернет Крым при одном условии
Костюм Дженнифер Лопез расстегнулся во время концерта в Москве. Видео
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 33
Под Красноярском найдены тела четырех туристов
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Названы регионы России с наибольшей долей среднего класса
Ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом
Россияне заявили о необходимости удвоения зарплат
На центральную Европу обрушился редчайший торнадо
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Еще один автопроизводитель перестал собирать машины в России Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от совместного производства автомобилей в Липецкой области на заводе, узнали «Известия». Теперь все новые автомобили Changan поставляются исключительно из КНР
Кино
Арзамасова и Родригез представили совместную работу В Москве состоялась премьера «Angry Birds 2 в кино» — продолжения анимационной комедии о приключениях «злых» птиц и зеленых свиней
Недвижимость
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Дети
Лера Кудрявцева с размахом отметила первый день рождения дочки Телеведущая устроила грандиозный праздник (фото)
Леди
Титул «Миссис Россия 2019» завоевала жительница Геленджика Победа в главном конкурсе дает право представлять страну на международном телеконкурсе «Миссис Земной шар».
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь