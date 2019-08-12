Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением Священника отстранили от службы после того, как в Сети появилось видео, снятое во время обряда крещения в храме
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
18Как создавались шедевры
14:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Нелепая прическа преступника насмешила пользователей сети

Полиция Гвента, Уэльс, опубликовала в официальной группе Facebook фотографию разыскиваемого преступника. Пост стал вирусным и собрал десятки тысяч комментариев.

7 августа полицейские выложили в сеть снимок 21-летнего Джермейна Тейлора (Jermaine Taylor). В сентябре 2017 года мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за сбыт наркотиков. В декабре следующего года преступник вышел по условно-досрочному освобождению, однако вновь преступил закон и скрылся.

Prison Recall: Have you seen 21-year-old man from Newport? We’re appealing for information to locate 21 year old...

Опубликовано Gwent Police Среда, 7 августа 2019 г.

Правоохранители запросили у пользователей сети любую информацию о Тейлоре, однако юзеры обратили внимание на его прическу. «Кажется, его волосы тоже пустились в бега», — написал комментатор под ником Ник Слик Мик (Nick Sleek Meek), подчеркивая лысину беглеца. «Моя родословная и в сравнение не идет с его “древом” на голове», — глумился Каллум Дафф (Callum Duff).

Спустя сутки после публикации полиция отреагировала на многочисленные комментарии предупреждением: «Просим вас не забывать, что оскорбления людей в социальных сетях противозаконны. Советуем быть аккуратнее. Ваши грубые высказывания могут заинтересовать следователей».

Читайте также
 Россия вернет Крым при одном условии
Костюм Дженнифер Лопез расстегнулся во время концерта в Москве. Видео
Глава «Росатома» рассказал о работе погибших под Северодвинском
Алдонин потребовал у МВД России 47 миллионов рублей
Под Красноярском найдены тела четырех туристов
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Футболисты «Арсенала» попали в эпицентр борьбы мафий в Лондоне
Ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Еще один автопроизводитель перестал собирать машины в России Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от совместного производства автомобилей в Липецкой области на заводе, узнали «Известия». Теперь все новые автомобили Changan поставляются исключительно из КНР
Кино
Кто такая Зендая, и почему весь мир от нее в эйфории Рассказываем о новой яркой звезде на голливудском небосклоне — 22-летней актрисе скандального сериала и новой подружке Человека-паука
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Дети
Лера Кудрявцева с размахом отметила первый день рождения дочки Телеведущая устроила грандиозный праздник (фото)
Леди
Титул «Миссис Россия 2019» завоевала жительница Геленджика Победа в главном конкурсе дает право представлять страну на международном телеконкурсе «Миссис Земной шар».
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь