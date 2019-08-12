14:50 (мск), источник: Lenta.Ru
Во время выступления Веры Брежневой задымилась сцена
Во время выступления певицы Веры Брежневой на фестивале «Жара» в Баку произошел сбой пиротехнической системы.
Об этом артистка рассказала в своем
«Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было “весело”, потому что остановить этот дым не мог никто», — написала Брежнева.
Она добавила, что, несмотря на происшествие, ее номер решили не прерывать. По словам исполнительницы, на концерте «энергетика зашкаливала».