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14:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Во время выступления Веры Брежневой задымилась сцена

Во время выступления певицы Веры Брежневой на фестивале «Жара» в Баку произошел сбой пиротехнической системы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

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«Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было “весело”, потому что остановить этот дым не мог никто», — написала Брежнева.

Она добавила, что, несмотря на происшествие, ее номер решили не прерывать. По словам исполнительницы, на концерте «энергетика зашкаливала».

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