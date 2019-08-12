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17:40 (мск), источник: Известия

Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус

Австралийский актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарий по поводу своего расставания с американской певицей и актрисой Майли Сайрус. Об этом 12 августа сообщает Daily Mail.

Источник: AFP 2019

Подробности разрыва Хемсворт разглашать отказался. Актера заметили в австралийском городе Байрон-Бей штата Новый Южный Уэльс, где он отдыхал со своим братом.

«Вы не понимаете, каково это. Я не хочу об этом говорить, приятель», — сказал Хемсворт журналисту.

11 августа Сайрус застали за поцелуем с девушкой на отдыхе в Италии.

Как стало известно ранее, Сайрус решила развестись со своим мужем актером Лиамом Хемсвортом. По данным издания The Sun, пара рассталась из-за привязанности Майли к женщинам, а также для развития ее карьеры.

Сайрус и Хемсворт тайно поженились в декабре 2018 года. Познакомились они еще в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня», а в 2012 году объявили о помолвке.

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