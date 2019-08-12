17:50 (мск), источник: РИА Новости
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании «Директ» — производителя
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей. Каких именно обстоятельств касается договор, неясно. Слушания начнутся 17 октября.
Представитель Серова в беседе с РИА Новости отказался комментировать ситуацию. Получить оперативный комментарий ответчиков агентству пока не удалось.
В частности, через две недели после подписания договора, ставшего предметом спора, вышел выпуск «Пусть говорят» под названием «Кого Александр Серов ведет к алтарю» с подзаголовком «Представит ли артист публике свою новую избранницу?».