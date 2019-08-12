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17:50 (мск), источник: РИА Новости

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании «Директ» — производителя ток-шоу «Пусть говорят», следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей. Каких именно обстоятельств касается договор, неясно. Слушания начнутся 17 октября.

Представитель Серова в беседе с РИА Новости отказался комментировать ситуацию. Получить оперативный комментарий ответчиков агентству пока не удалось.

Личная жизнь Александра Серова — одна из центральных тем «Пусть говорят». Только с начала этого года ей были полностью или частично посвящены три выпуска этого шоу, одного из самых популярных на российском телевидении, последний раз — в конце мая.

В частности, через две недели после подписания договора, ставшего предметом спора, вышел выпуск «Пусть говорят» под названием «Кого Александр Серов ведет к алтарю» с подзаголовком «Представит ли артист публике свою новую избранницу?».

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