19:31 (мск), источник: Известия
Из-за плохой погоды продажи дождевиков выросли на 700%
В Москве и
Аналитики компании утверждают, что в течение последних трех недель продажи дождевиков в целом по стране выросли на 475% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, ветровок — на 178%, плащей — на 149%, резиновых сапог — на 166%.
Первая декада августа стала самой холодной в Москве за последние 69 лет. Менее летним был только август 1950 года. По данным Московского метеобюро, жителей столицы в предстоящие выходные опять ожидают прохладная погода и дожди.
Синоптики считают, что виной тому — циклон с юга, который принесет большое количество осадков и облачную погоду. При этом специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что настоящее лето вернется в Центральную Россию в августе.