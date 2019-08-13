12:14 (мск), источник: Daily Storm
«Чисто русская забава». Рассказываем, как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
Русские селебрити и специалисты объяснили Daily Storm, что они делают в таких ситуациях.
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов поясняет Daily Storm: инициаторы этой традиции, скорее всего, россияне.
Считаю, что это чисто фишка русского народа. Нигде в мире никто не аплодирует. С психологической точки зрения это может быть некой разрядкой напряженности, связанной с боязнью летать. Когда все заканчивается хорошо, шквал аплодисментов выливается в такие механические человеческие действия. Люди благодарят Всевышнего и командира воздушной гавани, что они живы и целы, и радуются этому обстоятельству.
Боязнь полетов — психологическое расстройство, которым в той или иной степени страдают, как считается, чуть ли не 30% населения земного шара. Около 10% людей ни разу не летали на самолете именно
По мнению экспертов, чаще страдают от стрессов и сильнее всего заинтересованы в избавлении от аэрофобии люди в возрасте от 30 до 40 лет.
А вот модель и телеведущая Оксана Федорова в разговоре с Daily Storm предположила: традиция могла пойти из жизни людей.
Люди довольны, что взлетели и приземлились. Я также хлопаю со всеми, конечно. Я считаю, что это больше благодарность, в первую очередь пилотам, особенно, когда это происходит при хорошей посадке. Посадить самолет сложно, и пилоты обладают большим профессионализмом в своей работе. Также это просто радость, что ты
наконец-тоедешь на отдых.
Обращаемся за помощью к истории. Точный ответ, когда и где зародилась традиция, найти оказалось проблематично. По некоторым данным, впервые хлопать в знак благодарности пилотам за удачную посадку начали в западных авиакомпаниях в начале 70-х годов. Затем этот обычай распространился по всему миру и, наконец, после открытия железного занавеса пришел к нам.
Татьяна Волкова, психолог, работающий с аэрофобами, подтверждает: единой версии о том, откуда появилась традиция хлопать в ладоши после посадки, не существует.
«Самой правдоподобной можно считать следующую: особенно популярной эта традиция стала в 90-е, когда информация об авиакатастрофах и прочих происшествиях в воздухе перестала быть государственной тайной и вышла в массы. Само собой, народ впечатлялся и… радовался», — рассказывает Волкова.
Практикующий психолог Елена Лосева полагает, что в этой традиции заложен исторический вопрос.
«Это же считалось
Пилотам, конечно, это приятно, как любому человеку, который хорошо выполнил свою работу и которого оценили по достоинству.
Отметим, что некоторые авиакомпании с пониманием относятся к аэрофобии пассажиров. Lufthansa, например, не берет плату за возврат билета, если накануне полета у пассажира внезапно началась паника. Правда, это правило действует только при наличии справки от врача.