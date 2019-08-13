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12:14 (мск), источник: Daily Storm

«Чисто русская забава». Рассказываем, как появилась традиция хлопать в самолете при посадке

Русские селебрити и специалисты объяснили Daily Storm, что они делают в таких ситуациях.

Источник: Daily Storm
Как часто, когда приземляется самолет, в котором вы летите, пассажиры, сидящие рядом с вами, начинают громко хлопать в ладоши? А вы, поддавшись общему восторгу, тоже начинаете аплодировать? Предположу, что почти всегда. Причем большинство пассажиров не знают, зачем они это делают. Опрошенные Daily Storm в основном отвечали: «В знак благодарности пилотам», «традиция» и «просто так». Подкрепим это и тем, что, по данным сервиса «Туту.ру», 52% пассажиров хлопают. Из них 37% хлопают всегда и для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку: пугающее количество, кстати, приближенное к количеству аэрофобов в мире. 15% опрошенных признались, что хлопают, но не всегда, а когда есть настроение.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов поясняет Daily Storm: инициаторы этой традиции, скорее всего, россияне.

Считаю, что это чисто фишка русского народа. Нигде в мире никто не аплодирует. С психологической точки зрения это может быть некой разрядкой напряженности, связанной с боязнью летать. Когда все заканчивается хорошо, шквал аплодисментов выливается в такие механические человеческие действия. Люди благодарят Всевышнего и командира воздушной гавани, что они живы и целы, и радуются этому обстоятельству.
Олег Смирнов
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Боязнь полетов — психологическое расстройство, которым в той или иной степени страдают, как считается, чуть ли не 30% населения земного шара. Около 10% людей ни разу не летали на самолете именно из-за сильного страха.

По мнению экспертов, чаще страдают от стрессов и сильнее всего заинтересованы в избавлении от аэрофобии люди в возрасте от 30 до 40 лет.

А вот модель и телеведущая Оксана Федорова в разговоре с Daily Storm предположила: традиция могла пойти из жизни людей.

Люди довольны, что взлетели и приземлились. Я также хлопаю со всеми, конечно. Я считаю, что это больше благодарность, в первую очередь пилотам, особенно, когда это происходит при хорошей посадке. Посадить самолет сложно, и пилоты обладают большим профессионализмом в своей работе. Также это просто радость, что ты наконец-то едешь на отдых.
Оксана Федорова

Обращаемся за помощью к истории. Точный ответ, когда и где зародилась традиция, найти оказалось проблематично. По некоторым данным, впервые хлопать в знак благодарности пилотам за удачную посадку начали в западных авиакомпаниях в начале 70-х годов. Затем этот обычай распространился по всему миру и, наконец, после открытия железного занавеса пришел к нам.

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Татьяна Волкова, психолог, работающий с аэрофобами, подтверждает: единой версии о том, откуда появилась традиция хлопать в ладоши после посадки, не существует.

«Самой правдоподобной можно считать следующую: особенно популярной эта традиция стала в 90-е, когда информация об авиакатастрофах и прочих происшествиях в воздухе перестала быть государственной тайной и вышла в массы. Само собой, народ впечатлялся и… радовался», — рассказывает Волкова.

Практикующий психолог Елена Лосева полагает, что в этой традиции заложен исторический вопрос.

«Это же считалось когда-то чудом — взлететь. Аплодисменты вызваны одним или несколькими пассажирами, где в дальнейшем все могут подхватить на фоне двух людей. Цепная реакция. Пассажиры благодарят пилотов, кто-то боится, и это может проявляться через аплодисменты. У каждого человека борьба с собой проходит индивидуально», — добавляет она.

Откроем секрет: пилоты не слышат, что вы хлопаете в салоне, они отделены от вас бронированной дверью, но бортпроводники всегда докладывают: посадка прошла хорошо, пассажиры довольны и аплодировали.

Пилотам, конечно, это приятно, как любому человеку, который хорошо выполнил свою работу и которого оценили по достоинству.

Отметим, что некоторые авиакомпании с пониманием относятся к аэрофобии пассажиров. Lufthansa, например, не берет плату за возврат билета, если накануне полета у пассажира внезапно началась паника. Правда, это правило действует только при наличии справки от врача.

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