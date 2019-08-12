19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мать и дочь создают бюджетные версии образов с красных дорожек
Даже картон и фольга могут смотреться ничуть не хуже брендовых нарядов.
Талантливая россиянка Аля Чаглар, которая сейчас живет в Турции, с помощью невероятной фантазии превратила свою маленькую дочь Стефани в настоящую звезду Instagram. На страницу маленькой модели подписаны почти 280 тысяч человек.
Помимо красочных снимков Стефани, мама и дочь публикуют там забавную серию, в которой повторяют образы знаменитостей с красных дорожек. Вот только свои копии нарядов они делают из подручных материалов: бумаги, фольги, картона, ткани и прочих вещей, которые можно найти в доме.
Надо отметить, что эти бюджетные версии брендовых платьев выглядят ничуть не хуже дорогостоящих оригинальных.
Екатерина Гура