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22:02 (мск), источник: Lenta.Ru

«Золотую судью» Хахалеву отстранили от судебных процессов

Краснодарская судья Елена Хахалева уйдет от судебных процессов к научно-консультативной работе. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает Kp.ru.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, новый председатель Краснодарского краевого суда перетасовал составы судей с целью «совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке». Десять составов будут рассматривать гражданские и уголовные дела, а одиннадцатый займется научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Именно в него с 15 августа и перейдет Елена Хахалева.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Хахалева покинула пост председателя коллегии по административным делам; такое решение было принято по итогам прошедшего 20 ноября заседания коллегии Краснодарского краевого суда.

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В сентябре судья лишилась другого поста: тогда пленум Верховного суда постановил исключить ее из президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года. Причина вердикта осталась неясна.

В начале октября адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии у Хахалевой юридического образования. Судья заявила, что информация о якобы отсутствии у нее диплома о высшем юридическом образовании носит заказной характер. Она рассказала ТАСС, что окончила три вуза, в том числе юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

Информация о поддельном дипломе Хахалевой появилась в ходе скандала, начавшегося летом 2017 года после дорогостоящей свадьбы ее дочери. По итогам нескольких проверок в правоохранительных органах и судебной системе заявили о подлинности образовательных документов судьи.

Свадьба дочери Хахалевой, как писала пресса, обошлась в два миллиона долларов. На мероприятии выступили известные артисты, в частности, Николай Басков и Валерий Меладзе, а молодоженам, помимо прочего, подарили Bentley. В краевом совете судей после разбирательства сообщили, что расходы на торжество составили пять миллионов рублей.

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