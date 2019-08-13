10:01 (мск), источник: Аргументы и факты
Человек, который пугал. 10 фактов из биографии Альфреда Хичкока
13 августа 1899 года родился кинорежиссер и продюсер, мастер триллера Альфред Хичкок.
Альфред Хичкок снимался в собственных лентах в небольших ролях. Всего он сыграл 39 подобных ролей в 37 картинах. В фильмах «Верёвка» и «Под знаком Козерога» режиссер появлялся перед зрителями дважды в разных ролях. Сам Хичкок объяснял, что изначально он снимался в своих картинах, чтобы заполнить кадр. Со временем этот прием, однако, превратился в обязательную черту. Режиссер признавался, что это отчасти суеверие, а отчасти гэг, исполнявшийся для публики.
В течение своей карьеры Альфред Хичкок снял 55 полнометражных кинофильмов, 21 фильм для серии «Альфред Хичкок представляет», а также две документальные картины. Большинство его картин считаются классикой кино, но тем не менее он ни разу не был удостоен «Оскара» за режиссуру. Хичкок номинировался на награду пять раз, но члены Киноакадемии всегда находили более достойного. Лишь в 1968 году легенда кино была удостоена почетного «Оскара».
В 1915 году Альфред Хичкок, которому едва исполнилось 16 лет, решил принять участие в Первой мировой войне и записался добровольцем в британскую армию. Однако на фронт молодого человека не отправили
Прежде чем стать режиссером, Хичкок на киностудии перебрал целый ряд профессий. Он был электриком, художником, создающим рекламу, дизайнером титров. Впервые в качестве сорежиссера он принял участие в съемках фильма «Всегда говори своей жене». Это произошло в 1922 году.
Первым самостоятельным фильмом Альфреда Хичкока как режиссера стала картина «Сад наслаждений», снятая в 1925 году. Экранизация романа Оливера Сэндиса получила высокую оценку у критиков. Одна из британских газет назвала Хичкока «молодым человеком с хваткой льва». При этом во время съемок режиссер пытался провести в Италию без указания в таможенной декларации десять тысяч футов плёнки и камеру. Плёнку конфисковали таможенники, а вот камеру Хичкоку удалось успешно провезти.
Первым триллером, снятым Альфредом Хичкоком, стала вышедшая в 1927 году картина «Жилец». Сам режиссер называл его своей
Предки Альфреда Хичкока были рыбаками, однако его дед сменил эту профессию на торговлю овощами. Отец будущего режиссера работал бакалейщиком в пригороде Лондона. Сам Альфред после окончания иезуитского колледжа поступил в
«Король ужасов» был удивительным однолюбом. Познакомившись в 1921 году с монтажером студии Альмой Ревиль, Альфред Хичкок через пять лет женился на ней. Вместе они прожили 54 года, вплоть до самой смерти режиссера. Альму часто именовали Леди Хичкок не только
Отличительной чертой фильмов Хичкока считается опосредованное насилие: нагнетание ужаса происходит без его демонстрации в кадре. Такой стиль появился благодаря тому, что в начале карьеры режиссер находился под давлением Британской ассоциации киноцензоров, ограничивавшей показ картин с демонстрацией сцен насилия. Хичкок, обходя препоны, создал свой неповторимый почерк.
Героинями фильмов Хичкока становились актрисы с определенным типажом. Это были элегантные утонченные блондинки высокого роста с «холодной» красотой. Идеально в эти параметры вписывалась Грейс Келли, которая считается любимой актрисой Хичкока. Впоследствии в кинематографе даже закрепился термин «хичкоковская блондинка», определяющий данный типаж актрисы.