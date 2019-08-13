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04:33 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат Александра Серова раскрыл подробности иска певца к Первому каналу

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Адвокат музыканта Александра Серова Алексей Степанов в интервью телеканалу «360» раскрыл подробности иска певца к Первому каналу, заявив, что он подан в связи с неисполнением договорных обязательств и причинением убытков.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы, эстрадный певец потребовал миллион рублей от Первого канала и компании «Директ» — производителя ток-шоу «Пусть говорят». Слушания начнутся 17 октября.

По словам Степанова, между компанией «Директ» и Серовым был заключен договор, по которому певец должен был сняться в программе «Пусть говорят», за что должен был получить гонорар.

Музыкант свое обязательство выполнил, в то время как компания «Директ» — нет, утверждает адвокат.

«Первый канал — это другой момент. Еще одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали. В итоге Первому каналу направили запрет, чтобы использовать исполнение Александра Николаевича. Первый канал проигнорировал. Следовательно, есть претензии к ним, что они незаконно использовали его имя, подробности его личной жизни, а также его изображение и все остальное», — рассказал юрист.

По его словам, общая сумма исковых требований составляет более семи миллионов рублей. «Они заявлены сейчас частично», — отметил Степанов, выразив надежду, что удастся «договориться миром».

Личная жизнь Александра Серова — одна из центральных тем передачи «Пусть говорят».

Только с начала этого года ей были полностью или частично посвящены три выпуска этого шоу, одного из самых популярных на российском телевидении, последний раз — в конце мая.

Представители Первого канала и компании «Директ» пока никак не прокомментировали иск.

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