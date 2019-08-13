В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором игумен с силой окунает ребенка в воду с головой, несмотря на его крики и попытки матери забрать мальчика. Запись вызвала широкий общественный резонанс. Мать малыша написала заявление на священнослужителя в полицию и епархиальное управление. После этого Фотию запретили совершать таинства. Это одно из самых суровых дисциплинарных наказаний в церкви, не считая лишения сана.
«Случай с крещением младенца, произошедший в минувшие выходные в Гатчинской епархии и получивший широкий резонанс в обществе и СМИ, еще раз актуализирует проблему подготовки к таинству крещения, которой священноначалие придает большое значение», — написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, если к моменту крещения между родителями и священником налажено доверие, то подобные случаи будут исключены. Это таинство совершается в общине, где между ее членами должны царить любовь и внимание, отметил представитель РПЦ.
«Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны “анонимный требополучатель”, а с другой — “безразличный требоисполнитель”», — заключил Легойда.
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