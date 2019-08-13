13:46 (мск), источник: Lenta.Ru
Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Девять женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго. Об этом сообщает Associated Press.
Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта, начиная с 1980-х годов. Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку, а другие вспомнили, что он насильно целовал их в губы. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.
«Бизнес-ланч — это не странно. Странно, когда
Отмечается, что сотрудники Associated Press пообщались почти с 30 работавшими с Доминго людьми, которые подтвердили, что он часто вел себя неподобающим образом, особенно в отношении молодых женщин.
Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.