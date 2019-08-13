11:05 (мск), источник: Российская газета
В Приамурье с памятника ВОВ сняли скандальный рисунок с военными НАТО
Панно с изображением солдат НАТО убрали с памятника в поселке Дипкун Амурской области.
— Сегодня после поднявшегося скандала изображение с солдатами НАТО демонтировали, — сообщил «РГ» депутат райсовета Тындинского района Валерий Ветелкин.
Напомним, жители поселка возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны. Панно с иностранными военными, держащими автоматы М-16 (американские автоматические винтовки), установили на монументе в центре населенного пункта.
«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечают в ведомстве.