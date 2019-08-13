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12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Эгейском море нашли кладбище кораблей, которому 2 тысячи лет

Среди находок — гигантский якорь и древние амфоры.

Источник: Anastasis Agathos/Ephorate of Underwater Antiquities

Возле маленького острова Левита на востоке Эгейского моря подводные археологи обнаружили кладбище кораблей, которому больше 2 тысяч лет.

Как сообщает Live Science, в древности здесь пролегал важный торговый маршрут. На данный момент обнаружено уже пять кораблей. Они перевозили амфоры с маслом и вином из Финикии, Карфагена, Родоса, Коса и Книдоса. Некоторые артефакты датированы III веком до нашей эры, другие — І веком нашей эры.

Среди находок — якорь VI века до нашей эры весом около 400 кг. Вероятно, он был частью очень большого корабля, сообщили в министерстве культуры и спорта Греции.

Источник: Anastasis Agathos/Ephorate of Underwater Antiquities

Во время исследования греческие ученые совершили 57 групповых погружений и провели на морском дне 92 часа. По их данным, этот морской путь интенсивно использовался от архаического до османского периода. Археологи будут исследовать близлежащие острова Маврия, Гларос и Кинарос до 2021 года.

Анна Лысенко

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