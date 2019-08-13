12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Эгейском море нашли кладбище кораблей, которому 2 тысячи лет
Среди находок — гигантский якорь и древние амфоры.
Возле маленького острова Левита на востоке Эгейского моря подводные археологи обнаружили кладбище кораблей, которому больше 2 тысяч лет.
Как сообщает Live Science, в древности здесь пролегал важный торговый маршрут. На данный момент обнаружено уже пять кораблей. Они перевозили амфоры с маслом и вином из Финикии, Карфагена, Родоса, Коса и Книдоса. Некоторые артефакты датированы III веком до нашей эры, другие — І веком нашей эры.
Среди находок — якорь VI века до нашей эры весом около 400 кг. Вероятно, он был частью очень большого корабля, сообщили в министерстве культуры и спорта Греции.
Во время исследования греческие ученые совершили 57 групповых погружений и провели на морском дне 92 часа. По их данным, этот морской путь интенсивно использовался от архаического до османского периода. Археологи будут исследовать близлежащие острова Маврия, Гларос и Кинарос до 2021 года.
Анна Лысенко