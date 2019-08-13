Исследователи прояснили происхождение домашних свиней

Опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences исследование показывает, как это произошло.
В 12500-х годах до н.э. на Ближнем Востоке появились первые сельскохозяйственные общества. Начиная с 8500 года до н.э., фермеры начали расселение в западные регионы. Эта неолитическая экспансия привела к освоению одомашненными растениями и животными новых пространств. Среди занесенных в Европу видов были злаки, бобовые, овцы, коы, крупный рогатый скот и свиньи.
Археологические и генетические данные говорят о том, что люди начали одомашнивать свиней около 10,5 тыс. лет назад. Согласно анализу мтохондриальной ДНК, в Европу свиньи прибыли около 8,5 тыс. лет назад. Однако до сих пор было неясно, как произошло одомашнивание европейской свиньи. Археологические данные указывают на то, что свиньи были одомашнены на Ближнем Востоке. Следовательно, современные свиньи должны напоминать ближневосточного кабана. Вместо этого генетические признаки современных европейских домашних свиней напоминают европейских кабанов.
Исследователи из Школы археологии Оксфорского университета совместно с более 100 коллегами решили проверить, произошла ли европейская свинья от европейского или ближневосточного кабана. Для этого они просеквенировали митохондриальное ДНК двух тысяч древних свиней. Среди образцов были геномы 63 свиней, обнаруженных во время раскопок на Ближнем Востоке и в Европе. Максимальный возраст археологических ДНК достигал 10 тыс. лет.
Результаты показали, что первые прибывшие в Европу свиньи были отпрысками свиней с Ближнего Востока. Согласно анализу, в период с 7100 до 6000 лет назад европейские домашние свиньи имели уже и европейское, и ближневосточное происхождение. Свиньи, которые жили после отметки в 6000 лет назад, сохранили только порядка 4% родства с восточными товарищами.
Ученые предполагают, что по приезде свиньи начали гибридизоваться с европейским кабаном и, как следствие, утеряли свою ближневосточную самобытость. Судя по всему, именно остаточные гены с Ближнего Востока определяют черный и черно-белый в пятнах окрас их шерсти. Более высокий уровень ближневосточных генов сохранился в популяциях свиней на островах Средиземноморья. Вероятно, это потому, что эти популяции испытывали сравнительно меньший поток генов европейского дикого кабана по сравнению со свиньями континентальными.