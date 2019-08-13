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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта двухтысячелетняя тайна Клеопатры

Ученые Гавайского университета в Маноа воссоздали запах древнеегипетских духов, которые были популярны и, вероятно, использовались царицей Клеопатрой две тысячи лет назад.

Об этом пишет издание Smithsonian.

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Исследователи провели раскопки на месте древнего города Тмуит и обнаружили руины дома торговца парфюмерией и сосуды, где содержались остатки духов. В результате химического анализа были раскрыты некоторые ингредиенты. Это позволило воссоздать два аромата, которые упоминались в исторических источниках, — мендезианский и метопианский.

Основой духов оказалась мирра — смола, получаемая из деревьев семейства бурзеровые (Burseraceae), произрастающих на Африканском Роге (Сомали) и Аравийском полуострове. Кроме того, специалисты выявили кардамон, оливковое масло и корицу. Воссозданные духи производили сильные, стойкие ароматы, отдающие мускусом.

Ранее, в сентябре 2018 года, сообщалось, что египетские археологи обнаружили две реликвии, которые принадлежали царю Птолемею V Эпифану и его жене Клеопатре. Они представляют собой длинные каменные плиты с иероглифическими текстами и изображениями.

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