Маги, гении, боксеры: названы распространенные мифы про левшей

Маги и мудрецы
Коренные народы Южной Америки считали, что левши обладают особыми способностями, включая магию и исцеление. Третий правитель государства инков Льоке Юпанки был левшой. Его имя означает «прославленный левша».
В буддизме, в символике тантры левая рука означает мудрость.
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В Древней Греции левши считались посланниками богов. В раннеримский период левая сторона тоже имела положительную символику. Именно с левой стороны являлись жрецы авгуры, чтобы толковать волю богов и предсказывать будущее.
Грязнули
В Индии, Непале и некоторых других странах правую руку традиционно использовали для принятия пищи, а левую — для гигиенических процедур. Этот обычай сохранился до сих пор в некоторых общинах. Если левша, забывшись, все делал наоборот, его считали грязнулей или очень невоспитанным человеком.
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Проклятые
В христианстве Иисус сидит справа от своего Отца. Там же находятся праведники. Левая рука Бога — это рука суда. Слева стоят те, кто попал к Богу в немилость.
В средние века эта символика из Библии распространилась и на другие сферы. Левую сторону стали считать «нечистой», «греховной», «неправильной».
«Левша» стало именем нарицательным для представителей других религиозных конфессий, занимающихся черной магией «колдунов» или людей нетрадиционной ориентации.
Таланты и гении
Левшами были Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн, Рафаэль, Альбрехт Дюрер, Пабло Пикассо, Людвиг Ван Бетховен, Вольфгант Амадей Моцарт и многие другие. Леонардо да Винчи одинаково хорошо владел обеими руками — был амбидекстером.
Неудивительно, что владение левой рукой начали связывать с особым талантом, одаренностью или гениальностью. Ученые давно опровергли этот домысел: процент очень талантливых людей среди левшей и правшей примерно одинаков. Но люди, использующие одинаково часто обе руки, более склонны к творчеству, показало недавнее американское исследование.
Ученые нашли незначительную связь между леворукостью и техническим потенциалом.
В 2006 году исследователи также пришли к заключению о том, что мужчины-левши, получившие высшее образование, богаче правшей на 26%. Среди женщин этот вопрос не изучен.
Подсчитано, что левши чаще выигрывают в рукопашном бою за счет эффекта неожиданности.
Исследователи из Университета Вашингтона обнаружили неожиданную связь: оказалось, среди младенцев, которых кормили из бутылочки, намного больше левшей. Более того, с каждым последующим месяцем кормления грудью вероятность того, что малыш станет левшой, снижается.