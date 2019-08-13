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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Маги, гении, боксеры: названы распространенные мифы про левшей

По приблизительным подсчетам, 10−11% населения Земли — левши. С 1976 года у людей, лучше владеющих левой рукой, чем правой, есть свой неофициальный праздник. Он отмечается 13 августа. Дата призывает задуматься о мифах про левшей. Некоторые из них до сих пор распространены.

Маги и мудрецы

Коренные народы Южной Америки считали, что левши обладают особыми способностями, включая магию и исцеление. Третий правитель государства инков Льоке Юпанки был левшой. Его имя означает «прославленный левша».

В буддизме, в символике тантры левая рука означает мудрость.

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В Древней Греции левши считались посланниками богов. В раннеримский период левая сторона тоже имела положительную символику. Именно с левой стороны являлись жрецы авгуры, чтобы толковать волю богов и предсказывать будущее.

Грязнули

В Индии, Непале и некоторых других странах правую руку традиционно использовали для принятия пищи, а левую — для гигиенических процедур. Этот обычай сохранился до сих пор в некоторых общинах. Если левша, забывшись, все делал наоборот, его считали грязнулей или очень невоспитанным человеком.

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Проклятые

В христианстве Иисус сидит справа от своего Отца. Там же находятся праведники. Левая рука Бога — это рука суда. Слева стоят те, кто попал к Богу в немилость.

В средние века эта символика из Библии распространилась и на другие сферы. Левую сторону стали считать «нечистой», «греховной», «неправильной».

«Левша» стало именем нарицательным для представителей других религиозных конфессий, занимающихся черной магией «колдунов» или людей нетрадиционной ориентации.

Таланты и гении

Левшами были Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, Альберт Эйнштейн, Рафаэль, Альбрехт Дюрер, Пабло Пикассо, Людвиг Ван Бетховен, Вольфгант Амадей Моцарт и многие другие. Леонардо да Винчи одинаково хорошо владел обеими руками — был амбидекстером.

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Неудивительно, что владение левой рукой начали связывать с особым талантом, одаренностью или гениальностью. Ученые давно опровергли этот домысел: процент очень талантливых людей среди левшей и правшей примерно одинаков. Но люди, использующие одинаково часто обе руки, более склонны к творчеству, показало недавнее американское исследование.

Ученые нашли незначительную связь между леворукостью и техническим потенциалом.

В 2006 году исследователи также пришли к заключению о том, что мужчины-левши, получившие высшее образование, богаче правшей на 26%. Среди женщин этот вопрос не изучен.

Подсчитано, что левши чаще выигрывают в рукопашном бою за счет эффекта неожиданности.

Исследователи из Университета Вашингтона обнаружили неожиданную связь: оказалось, среди младенцев, которых кормили из бутылочки, намного больше левшей. Более того, с каждым последующим месяцем кормления грудью вероятность того, что малыш станет левшой, снижается.

Анна Лысенко

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