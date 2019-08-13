Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей

Бузова опубликовала в инстаграме видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться.
«Ну если вкусно мне! Я блокадница», — заявила она.
Подписчики Бузовой не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться подобными словами.
«Не смей упоминать даже это святое слово», — написала la.li847.
«Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет», — возмутилась akinina6911.
«К Оле отношусь с долей симпатии… Но слово блокадница — это было совсем ни к чему», — отметила chausova59.
«Надо же такое сморозить», — отреагировала DolgopolovA.
«Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь. <…> Люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему», — подчеркнула yulia_sisv.