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16:17 (мск), источник: РИА Новости

Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за то, что она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Бузова опубликовала в инстаграме видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться.

«Ну если вкусно мне! Я блокадница», — заявила она.

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Подписчики Бузовой не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться подобными словами.

«Не смей упоминать даже это святое слово», — написала la.li847.

«Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет», — возмутилась akinina6911.

«К Оле отношусь с долей симпатии… Но слово блокадница — это было совсем ни к чему», — отметила chausova59.

«Надо же такое сморозить», — отреагировала DolgopolovA.

«Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь. <…> Люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему», — подчеркнула yulia_sisv.

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