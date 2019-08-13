19:11 (мск), источник: ТАСС
Размер премии молодым ученым в Москве увеличили до 2 млн рублей
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/ — Подать заявку на ее получение могут исследователи и разработчики не старше 36 лет.
Размер премии молодым ученым в Москве увеличен до 2 млн рублей. Об этом говорится в материалах
«На заседании 13 августа 2019 года президиум правительства Москвы принял постановление «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 10 июля 2013 г. № 445-ПП», — говорится в сообщении. Документ увеличивает размер премий от Москвы молодым ученым с 1,5 млн до 2 млн рублей.
Премии присуждают по 22 номинациям. В области исследований существует 11 номинаций, среди них «Математика, механика и информатика», «Физика и астрономия», «Химия и науки о материалах», «Биология», «Медицинские науки», «Науки о Земле», «Общественные науки», «Гуманитарные науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Технические и инженерные науки» и «Наука мегаполису». В области разработок существует 11 номинаций: «Городская инфраструктура». «Авиационная и космическая техника», «Биотехнологии», «Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы», «Новые материалы и нанотехнологии», «Передовые промышленные технологии», «Передача, хранение, обработка, защита информации», «Приборостроение», «Технологии экологического развития», «Электроника и средства связи», «Энергоэффективность и энергосбережение».
Премии правительства Москвы присуждаются молодым ученым с 2013 года.
При присуждении премии научному коллективу она делится между участниками поровну. В 2018 году количество премий увеличили с 33 до 50. Также было снято ограничение по числу кандидатур, выдвигаемых от одной организации (ранее — не более трех). За шесть лет на соискание премии было подано 2 840 заявок. Лауреатами премии стали 267 молодых ученых.