Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Tesla сгорела: насколько безопасны элитные электрокары Столкнулся, взорвался и выгорел полностью: от автомобиля Tesla, который врезался в грузовик, не осталось ничего
Фоторепортажи
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
14Прогулка по Марсу
19:11 (мск), источник: ТАСС

Размер премии молодым ученым в Москве увеличили до 2 млн рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/ — Подать заявку на ее получение могут исследователи и разработчики не старше 36 лет.

Источник: AP 2019

Размер премии молодым ученым в Москве увеличен до 2 млн рублей. Об этом говорится в материалах пресс-службы мэрии Москвы по итогам заседания президиума правительства столицы.

«На заседании 13 августа 2019 года президиум правительства Москвы принял постановление «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 10 июля 2013 г. № 445-ПП», — говорится в сообщении. Документ увеличивает размер премий от Москвы молодым ученым с 1,5 млн до 2 млн рублей.

Читайте также
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии

Премии присуждают по 22 номинациям. В области исследований существует 11 номинаций, среди них «Математика, механика и информатика», «Физика и астрономия», «Химия и науки о материалах», «Биология», «Медицинские науки», «Науки о Земле», «Общественные науки», «Гуманитарные науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Технические и инженерные науки» и «Наука мегаполису». В области разработок существует 11 номинаций: «Городская инфраструктура». «Авиационная и космическая техника», «Биотехнологии», «Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы», «Новые материалы и нанотехнологии», «Передовые промышленные технологии», «Передача, хранение, обработка, защита информации», «Приборостроение», «Технологии экологического развития», «Электроника и средства связи», «Энергоэффективность и энергосбережение».

Премии правительства Москвы присуждаются молодым ученым с 2013 года.

Разработчики и исследователи и не старше 36 лет (доктора наук — до 40 лет) могут принимать участие в конкурсе в составе научного коллектива и индивидуально.

При присуждении премии научному коллективу она делится между участниками поровну. В 2018 году количество премий увеличили с 33 до 50. Также было снято ограничение по числу кандидатур, выдвигаемых от одной организации (ранее — не более трех). За шесть лет на соискание премии было подано 2 840 заявок. Лауреатами премии стали 267 молодых ученых.

 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
Как Ельцин описал Путина в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Россияне теряют свои пенсионные накопления еще до пенсии
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд
Воевавшую в Сирии бригаду спецназовцев ГРУ уличили в махинациях
Американец оказался единственным пассажиром в самолете
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
В Помпеях археологи нашли сокровищницу времен Римской империи
Здоровье
Какая смертельная эпидемия грозит человечеству И кому поможет редактирование ДНК.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд рублей Заместитель гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка анонсировал новый мегапроект – кольцевую платную дорогу вокруг Владивостока
Кино
Кто такая Зендая, и почему весь мир от нее в эйфории Рассказываем о новой яркой звезде на голливудском небосклоне — 22-летней актрисе скандального сериала и новой подружке Человека-паука
Недвижимость
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
В России подскочили цены на жилье
Популярные темы на «Детях»
Благодать Франции 321
Сколько-сколько это стоит? Часть 3. Самые дорогие сумки в мире 263
Группа крови 238
Невроз у детей или невоспитанность 170
Леди
«Я девочка-воин»: как строит свою карьеру плюс-size модель Как побороть их и стать уверенной в себе личностью?
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь