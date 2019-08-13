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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превратил бетонный блок в 3D-картину (фото)

Невероятная оптическая иллюзия.

43-летний португальский стрит-арт художник Серхио Одейт известен своими удивительными трехмерными граффити. Чаще всего он изображает насекомых и животных, которые выглядят так реалистично, что кажется, будто они в любой момент начнут шевелиться.

Но своей последней работой Одейт сумел впечатлить даже преданных поклонников. В Instagram художник опубликовал фото полуразрушенного помещения с огромным бетонным блоком внутри. А уже через 4 дня показал готовый результат своего творчества.

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За такой короткий срок Одейт превратил бетонный блок в реалистичный заброшенный автобус, глядя на который, трудно поверить, что он нарисован.

Екатерина Гура

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