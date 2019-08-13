17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превратил бетонный блок в 3D-картину (фото)
Невероятная оптическая иллюзия.
43-летний португальский
Но своей последней работой Одейт сумел впечатлить даже преданных поклонников. В Instagram художник опубликовал фото полуразрушенного помещения с огромным бетонным блоком внутри. А уже через 4 дня показал готовый результат своего творчества.
За такой короткий срок Одейт превратил бетонный блок в реалистичный заброшенный автобус, глядя на который, трудно поверить, что он нарисован.
Екатерина Гура