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20:02 (мск), источник: РИАМО

Расписание движения аэроэкспрессов в «Домодедово» и «Внуково» изменят в середине августа

РИАМО — 13 авг. В связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге в августе произойдет ряд изменений в расписании аэроэкспрессов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом «Домодедово», а также между Киевским вокзалом и аэропортом «Внуково», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Источник: Агентство «Москва»

Так, на Внуковском направлении изменения в расписании произойдут в ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 августа.

«Будут отменены поезда отправлением в 23:00, 0:00, 6:00, 7:00, 8:00 в обе стороны. Поезд отправлением в 9:00 из Внуково отправится на 5 минут позже и прибудет в Москву в 9:45», — отмечается в сообщении.

В ночь с 18 на 19 августа произойдет отмена рейсов в 21:00, 22:00, 23:00, 0:00 и 6:00 в обе стороны.

В направлении «Домодедова» аэроэкспрессы проследуют с незначительными изменениями в расписании в некоторые дни.

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В ночь с 17 на 18 августа также произойдут незначительные изменения в расписании, некоторые поезда отправятся раньше. Также изменения расписания на Домодедовском направлении произойдут и в ночь с 18 на 19 августа. При этом отклонения от графика не будут превышать 15 минут.

В ночь с 19 на 20 августа поезда отправлением в 0:30 из «Домодедова» также отправится и, соответственно, прибудет на 5 минут позже.

Кроме того, 16 августа изменен график движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении.

«15 и 16 августа с 10:30 до 16:00 между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево «будет организовано автобусное сообщение», — уточняется в пресс-релизе.

Пассажиров просят заблаговременно планировать поездку в аэропорт и предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов.

Получить актуальную информацию о графике движения поездов и о правилах проезда можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», позвонив по телефонам горячей линии: 8 (800)700−33−77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495)663−84−10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

«Аэроэкспресс» приносит извинения за доставленные неудобства.

В Москве изменится расписание аэроэкспрессов в аэропорты
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
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