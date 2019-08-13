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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Корейский маникюрный салон начал рисовать на ногтях портреты Бритни Спирс

Креативный подход к красоте.

В середине августа в соцсетях появился вирусный снимок необычного маникюра. Необычен он тем, что на ногтях мастера изобразили пять культовых образов Бритни Спирс.

Сюда вошли портреты певицы из клипов Toxic, Oops! I Did It Again, Baby One More Time, а также фото с обложки альбома My Prerogative.

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Оказалось, что авторами необычного арта на ногтях являются мастера одного из корейских маникюрных салонов. Помимо Бритни Спирс, они делают еще много всего интересного.

К примеру, на ногтях они уже рисовали героев мультфильмов Диснея, телепузиков, классических японских гейш, а вариаций котят и цветочков у них просто не счесть. Может, и не каждая девушка решится носить такой маникюр, зато посмотреть на него всегда любопытно.

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Екатерина Гура

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