17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Корейский маникюрный салон начал рисовать на ногтях портреты Бритни Спирс
Креативный подход к красоте.
В середине августа в соцсетях появился вирусный снимок необычного маникюра. Необычен он тем, что на ногтях мастера изобразили пять культовых образов Бритни Спирс.
Сюда вошли портреты певицы из клипов Toxic, Oops! I Did It Again, Baby One More Time, а также фото с обложки альбома My Prerogative.
Оказалось, что авторами необычного арта на ногтях являются мастера одного из корейских маникюрных салонов. Помимо Бритни Спирс, они делают еще много всего интересного.
К примеру, на ногтях они уже рисовали героев мультфильмов Диснея, телепузиков, классических японских гейш, а вариаций котят и цветочков у них просто не счесть. Может, и не каждая девушка решится носить такой маникюр, зато посмотреть на него всегда любопытно.
Екатерина Гура