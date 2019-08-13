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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фридайвер зарабатывает на жизнь, закрывая рты акулам (фото)

Это часть туристического бизнеса.

34-летний Пьеррик Сейбальд призывает людей защищать акул, которые являются важной частью морской экосистемы.

Фридайвер владеет своей туристической фирмой, которая организовывает погружения у берегов Французской Полинезии. Сейбальд показывает акул туристам, подкармливая около 10 обитающих поблизости хищниц. Но еще он устраивает с ними целые шоу.

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Пьеррик бесстрашно подплывает к тигровым акулам, гладит их и фотографирует. Если хищница открывает пасть, он успокаивает ее, пока полный зубов рот снова не закрывается.

Сейбальд хочет показать, что акулы опасны только тогда, когда примут вас за пищу. Важно их не провоцировать, а вот убивать специально — не нужно.

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Чтобы успокоить акулу, дайвер стимулирует ампулы Лоренцини — орган чувств у некоторых рыб, помогающий чувствовать в воде электрические поля. Этот метод обычно используют, чтобы удалить из пасти акул рыболовные крючки.

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Анна Лысенко

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