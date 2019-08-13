18:37 (мск), источник: РИА Новости
Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Археологи нашли в Помпеях сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи, сообщает Euronews.
Предметами пользовались в повседневной жизни. На многих украшениях есть символы удачи, плодородия и защиты от недоброжелателей. Мы также обнаружили подвески в виде фаллосов, кулаков, черепов, скарабеев и Гарпократа (бог молчания, — Прим. ред.).
Украшения сделаны из полудрагоценных камней — аметиста, янтаря и сердолика. Археологи предположили, что они могли принадлежать богатым горожанам.
Также обнаружены бронзовые петли и остатки деревянной шкатулки. В ней хранились стеклянные бусы, фигурки из кости, зеркала и другие предметы.
Находки выставят в музее Palestra Grande.
Помпеи — древний город, который был разрушен после извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.