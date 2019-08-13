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18:37 (мск), источник: РИА Новости

Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Археологи нашли в Помпеях сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи, сообщает Euronews.

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Предметами пользовались в повседневной жизни. На многих украшениях есть символы удачи, плодородия и защиты от недоброжелателей. Мы также обнаружили подвески в виде фаллосов, кулаков, черепов, скарабеев и Гарпократа (бог молчания, — Прим. ред.).
Массимо Осанна
Директор археологического парка Помпеи

Украшения сделаны из полудрагоценных камней — аметиста, янтаря и сердолика. Археологи предположили, что они могли принадлежать богатым горожанам.

Также обнаружены бронзовые петли и остатки деревянной шкатулки. В ней хранились стеклянные бусы, фигурки из кости, зеркала и другие предметы.

Находки выставят в музее Palestra Grande.

Помпеи — древний город, который был разрушен после извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.

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