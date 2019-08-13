18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полчища мотыльков атаковали Благовещенск (видео)
Местные жители публикуют в соцсетях пугающие фото и видео.
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Местные жители публикуют в соцсетях пугающие фото и видео.
Благовещенск переживает настоящее нашествие
Местные жители в соцсетях публикуют невероятные видео с мотыльками, которые очень напоминают метель.
Эти насекомые живут от нескольких часов до суток. Мотыльки летают в воздухе и ровным слоем укладываются на земле, создавая некое подобие снега.
Екатерина Гура