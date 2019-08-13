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18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полчища мотыльков атаковали Благовещенск (видео)

Местные жители публикуют в соцсетях пугающие фото и видео.

Благовещенск переживает настоящее нашествие мотыльков-однодневок. У насекомых сейчас брачный период, и по вечерам они большими стаями летят к источникам света.

Местные жители в соцсетях публикуют невероятные видео с мотыльками, которые очень напоминают метель.

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Эти насекомые живут от нескольких часов до суток. Мотыльки летают в воздухе и ровным слоем укладываются на земле, создавая некое подобие снега.

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Екатерина Гура

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