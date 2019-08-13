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19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку

Монахи считают, что это расплата за грехи прошлой жизни.

10-летняя Бо Ракчин (Bo Rakching) из небольшой деревушки в Камбодже стала известна далеко за пределами страны. Однако девочке это совсем не нравится — внимание общественности она привлекла своим необычным видом. Из-за плохого состояния кожи маленькая камбоджийка выглядит как старушка.

Новость
Из-за редкого заболевания маленькая девочка стала похожа на сказочного персонажа

Девочка очень страдает из-за своей внешности: братья и сестры, а также одноклассники над ней издеваются и дают обидные прозвища, пишет Daily Mail.

Поскольку государственной религией в Камбодже является буддизм, девочка отправилась к монахам, чтобы узнать причины такого несчастья. И у тех нашелся философский ответ. Служитель местного храма по имени Воан уверен, что все дело в карме и Бо имеет такую странную внешность, потому что расплачивается за грехи прошлой жизни. Монах посоветовал девочке стойко переносить жизненные трудности, и тогда она снова обретет нормальный вид. Но у медиков есть другое мнение.

Родители девочки выяснили, что их дочь страдает от редкого заболевания эластолизиса, в результате которого нарушается метаболизм и снижается эластичность кожи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помочь маленькой Бо могут только пластические операции, а потому девочка надеется выучиться и заработать денег, чтобы в будущем «стать красивой».

Екатерина Гура

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